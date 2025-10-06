彰議員吳韋達駁「接受縣長招待出國」謠言 臉書貼文揭考察日走2.5萬步

彰議員吳韋達中秋夜駁斥「接受縣長招待出國」謠言，FB貼文揭露每天走25000步。（取自吳韋達臉書）

彰化縣議員吳韋達選在中秋節晚上，在臉書寫下長文透露心裡話，針對謠傳他接受王惠美縣長出國招待一事，他強烈否認，因為他都是直接繳錢給旅行社出國參訪，尤其縣長的行程非常緊湊，每天都要走25000步，天天都超級精實。

吳韋達強調，他去年自費參加縣府到德國考察，今年則是自費參加丹麥考察，光這兩次旅費就花了30多萬元，由於他在荷蘭取得理工博士學位，出國不只是參訪與考察，還隨時協助翻譯的工作，或是在工程技術上予以進行跨國溝通。

吳韋達表示，跟著縣長出國參訪，每天都要走25000步以上，體力差還會吃不消。曾經有天行程是安排上午11點參觀，縣長覺得早上應該可以從丹麥搭火車到挪威，他還前一晚研究如何搭車，隔天就是一早6點就出門，搭了一個小時到挪威，花了2個小時走走公園與車站，再花一小時返回丹麥，光是那一天早上就走了12000步。

還有一次團員抓半小時到超市採買東西，縣長一轉頭就跑去搭捷運，他也連忙快步跟上，吳韋達強調，參訪行程非常緊湊，但他認為機會難得，這是改變彰化的投資與學習，無論是未來在監督與質詢，一切都非常值得。

他強調，政黨可以在議題上合作，他也沒有派系壓力，而非單純為了個人的政治交換，甚至扯藍白綠合。

