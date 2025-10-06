徐榛蔚甩災民陳情信給賴清德 災民代表得知後怒轟：沒有尊重我們！

賴清德5日到花蓮勘災，與徐榛蔚在光復鄉中央協調所聽取相關報告。（資料照）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，這幾天災民對花蓮縣府的相關應對措施相當不滿，不少人集結起來寫了陳情信給縣長徐榛蔚，希望這位花蓮大家長能夠親自回應災民的訴求。沒想到昨天（5日）有媒體拍到徐榛蔚直接將災民陳情信甩鍋給總統賴清德的一幕，讓災民看了相當切心失望！

綜合媒體報導，賴清德昨天第三度來到花蓮關心災民，並赴光復鄉中央協調所與徐榛蔚、國民黨立院黨團總召傅崐萁一起聽取相關報告。沒想到過程中，徐榛蔚突然拿出一封佛祖街災民寫的陳情信影本，說要給賴清德過目，不等賴清德回話，就將陳情信塞到賴清德的面前，這一幕正好被現場媒體拍下。

佛祖街在這次洪災是重災區中的重災區，尋獲的罹難者有大部分都在這條街上，該街居民自主組織，推派「拖鞋阿伯」蘇建昌擔任代表，向花蓮縣長提出相關訴求。怎料如今卻看到徐榛蔚將佛祖街災民陳情信轉交給賴清德，企圖甩鍋，蘇建昌先生今天受訪時得知此事，直呼難以接受。

蘇建昌表示，他知道徐榛蔚把他們的陳情信給賴清德的舉動感到很驚訝，「你怎麼會丟給中央？我今天直接講，政府不能這樣，沒有尊重！那個是老百姓的訴求，你應該先告訴我縣府現在有幾條是可以馬上做的，我幫你們做，馬上解決，其他的會轉呈給中央，我跟你講，（如果是）這句話我一定接受，因為（至少讓人覺得）你懂得照顧我們……我不可能接受這種行為（指直接將陳情信轉給賴清德），因為你沒有尊重我們，不要因為我們是少數族群或是『次等公民』，問題出來了，請你找解決方法！」

粉專「Mr.柯學先生」今天（6日）轉發影片，引發網友熱議，「太扯了吧！無腦的縣長，還留著幹嘛？」、「蓁甩鍋，好厲害，連一個村長都比不上」、「花蓮縣長不會做事，辭職換人做」、「直接轉給中央就是承認自己不適合當縣長，不要再佔著茅坑不拉屎了！」、「花蓮真的選出一對廢物出來」、「之前有韓總機，現在有徐快遞」、「我以為花蓮縣長叫賴清德」、「到底誰才是花蓮縣長啊？」、「天天甩鍋中央，做事都中央，開口就是只要錢」’「這兩夫妻完全沒有能力解決問題，只會把問題丟給中央」。

