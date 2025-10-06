從《五燈獎》到《人選之人》 國慶光雕重溫台灣電視史

中華民國114年國慶日將屆，今年國慶總統府建築光雕展演即將在10月7日登場，6日晚間進行光雕試點燈，今年光雕以「不要轉台，馬上回來！」（Stay Tuned, TAIWAN）為題，致敬金鐘60週年。（記者羅沛德攝）

中華民國114年國慶日將屆，今年國慶總統府建築光雕展演即將在10月7日登場。總統府發言人郭雅慧今表示，今年光雕以「不要轉台，馬上回來！」（Stay Tuned, TAIWAN）為題，致敬金鐘60週年。集結87部臺灣影視作品，並邀請首位以女性之姿獲得視帝殊榮的女演員陳亞蘭，及金鐘獲獎紀錄保持人沈春華擔任聲音演出，與國人一起回顧臺灣一甲子記憶，共創屬於這塊土地的溫暖回憶。

郭雅慧指出，金鐘獎每部作品都能看見該年代的獨特樣貌，以及屬於該時期的記憶，本年光雕展演將以62部經典電視劇及25檔熱門綜藝節目為素材，包含《五燈獎》、《翠笛銀箏》、《天天開心》、《超級星期天》、《我猜我猜我猜猜猜》、《康熙來了》、《全明星運動會》等熱門綜藝節目，戲劇作品則包含《飛龍在天》、《台灣霹靂火》，《光陰的故事》、《敗犬女王》、《犀利人妻》、《茶金》、《人選之人－造浪者》及《嘉慶君遊臺灣》等，以及在金鐘60入圍多項獎項的《星空下的黑潮島嶼》及《聽海湧》，呈現臺灣電視發展60年的歷程。

郭雅慧提到，電視的影響力不僅能訴說臺灣故事，也具有傳遞資訊的意義。此次花蓮風災透過新聞播報，看到許多「鏟子超人」自發前進花蓮，幫助受災戶早日重建家園，也有許多人透過捐款給予幫助，這樣溫暖且良善的行為也透過電視傳遞出去，產生善的循環。期盼透過此次串起不同世代影視作品的光雕展演，與國人一起重溫過去的故事，也創造屬於現在的時代記憶。

郭雅慧說明，今年國慶光雕展演將在10月7日至10日於總統府前凱達格蘭大道舉行，展演時間為每天19:00至21:30，每場次約為10分鐘；10月7日因點燈儀式，場次改至19:30開始，有興趣的民眾請把握時間前往觀賞。另總統府前凱達格蘭大道周邊道路，因光雕展演及國慶，將實施交通管制，敬請民眾留意配合道路標示及交管人員指引改道通行，如有造成不便，也請用路人見諒，並注意安全。

今年國慶總統府建築光雕展演即將在10月7日登場，特別打上「花蓮加油」字樣，為災區民眾打氣。（記者羅沛德攝）

