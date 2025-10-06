國昌狗仔門爆點？王義川丟7組關鍵字 稱「全部指向某個人」！

王義川本月3日偕同律師前往台北地檢署具狀提告黃國昌等人。（資料照）

民眾黨主席黃國昌近期身陷「養狗仔」跟監政敵爭議，受害者、民進黨立委王義川本月3日赴北檢提告黃國昌等7人涉犯個資法、社維法、妨害秘密等罪。風波持續延燒，王義川今天（6日）在政論節目上丟出「7組關鍵字」，號召大家一起來「辦案」，宣稱這些關鍵字加在一起，會全部指向「某個人」！

王義川今天在三立政論節目《前進新台灣》談到「國昌狗仔門」，首先他要大家回顧黃國昌過去在立法院的質詢內容，「黃國昌在立法院裡頭任何一場質詢，大部分都在質詢個案，那他質詢A公司，或是A個人，如果這些人被『淘汰了』，那得利的就是『1-A』，就像刑事案件，誰被殺了，誰得利，（得利的）那個人可能就是兇手。」

他接著說：「再來，如果一個政客想要同時擁有媒體跟徵信社，他最後就會成立『狗仔媒體』，那就會出現『黨狗媒一體』。第三，這些過程中全部都要錢，都要有金主，你說他老婆還是岳父幫他出多少錢，這我都不相信啦，我個人認為，關鍵就是之前有人提到的，凱思國際背後的港資、中資。」

綜合上述，王義川提出7個關鍵字，「這些關鍵字就請大家一起來看看最後會全部指向誰？第一個叫『中資』，第二個叫『大同市場派、公司派』，第三個叫『科學城物流』，第四個叫『台糖』，第五叫『國昌調查局』，第六叫『菱傳媒』，第七叫『民報』。這些都是黃國昌的案子裡頭，曾經出現過的。」

王義川提示，黃國昌曾經參與過大同公司的市場派和公司派之爭，曾追殺大同市場派的中資背景，但後來大同董監改選，他又接受市場派提名擔任大同公司獨董，「市場派跟公司派是敵是友都搞不清楚」；黃國昌也討論過科學城物流，「當時他大力抨擊，台糖明明是大股東，怎麼會變成別人的？」

至於「國昌調查局」，王義川表示，「黃國昌所揭露的，就回到我剛剛講的，他如果去講A個人或A團體，那是他要講？還是他幫別人講？」最後是「菱傳媒」跟「民報」，這是黃國昌實現「黨狗媒一體」使用的2個工具，「那這一些呢，加一加，就會共同指向某個人！」不過王義川關子賣到底，並未透露他口中的「某個人」具體身分，只說大家可以來一起連連看。

