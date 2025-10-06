為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    廢「憲訴法」、「選罷法」惡修公投告急！民團籲民眾踴躍電子連署

    2025/10/06 19:23 記者林哲遠／台北報導
    「人民作主」志工團成員、公投案領銜人趙偉程。（資料照）

    「人民作主」志工團成員、公投案領銜人趙偉程。（資料照）

    藍白去年在立院強推「憲法訴訟法」、「選罷法」等修法，使憲法法庭實質癱瘓、要求罷免連署需附身分證正反面影本。民團「人民作主志工團」針對上述兩項修法提出廢止公投案，並採用電子連署方式進行，但目前連署份數仍不足，呼籲民眾踴躍連署。

    人民作主志工團成員、公投領銜人趙偉程受訪時說，目前4個公投案的連署份數不太理想，選罷法3案份數尚未破百，憲訴法則尚未破萬。

    趙偉程表示，志工團預計10月下旬在板橋府中路、南門街口一間麥當勞外人行道設攤位，並在現場準備電腦、讀卡機，民眾只需攜帶自然人憑證前往，連署時間只需1至2分鐘即可完成，未來也希望在台北市等其他縣市擺攤。

    趙補充，民眾只要前往戶政事務所，約5分鐘內就能申請好自然人憑證，拿著自然人憑證做電子連署只需2分鐘時間就能完成，不只迅速也能保護連署人的個資，又無需耗費紙張非常環保。

    此外，趙偉程也呼籲，若民眾家中有讀卡機也能直接在家中插入自然人憑證，在網路上直接連署公投，相關網址如下。

    一、廢止憲訴法荒謬門檻公投案（https://referendum.cec.gov.tw/depose/9001）

    二、廢止罷免『提議』需附身分證影本公投案（https://referendum.cec.gov.tw/depose/9002）

    三、廢止罷免『連署』需附身分證影本公投案（https://referendum.cec.gov.tw/depose/9003）

    四、廢止罷免涉及偽造假冒另科百萬罰金公投案（https://referendum.cec.gov.tw/depose/9004）

