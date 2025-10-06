國防院10/8舉辦台北安全對話 澳洲前總理莫里森將出席

澳洲前總理莫里森8日將出席「2025台北安全對話」。圖為莫里森2023年應邀出席第7屆玉山論壇。（資料照，記者塗建榮攝）

國防安全研究院將於8日舉辦「2025台北安全對話」。國防院指出，澳洲前總理莫里森（Scott Morrison）將出席會議，以「整合嚇阻：以實力維持印太和平」為題進行意見交流。

國防院今日表示，「2025台北安全對話」由國防院主辦、陸委會贊助指導，邀請來自美國、英國、德國、日本與澳洲等國政要、學者與相關領域專家，以「整合嚇阻：以實力維持印太和平」為題進行意見交流。

國防院說明，本次會議分6個子題進行，依序為「國際綜合安全態勢」、「社會韌性與防衛嚇阻」、「不對稱思維確保區域安全」、「AI、UAS等新科技做為戰爭工具的趨勢與影響」、「非軍事力量之影響」與「圓桌論壇」等。

國防院指出，澳洲前總理莫里森、美國前白宮政治主任兼保守聯盟主席施萊普（Matt Schlapp）、美國前陸軍副部長希普（Van Hipp Jr.）等決策菁英，以及美國國防部台灣科長蘇思睿（Peter Su）、前日本海上自衛隊少將佐佐木孝博、德國海軍退役少將施奈德（Karsten Schneider）、英國海軍退役准將歐利佛（Peter Olive）、德軍智庫資深研究員穆勒（Wolfgang Müller）、哈德森研究所量子科技專家何維理（Charles Harvey）等15名國際與國內專家學者將與會。

國防院表示，這些在國際安全具有重要話語權與影響力政要與學者的出席，彰顯國際社會對台灣安全的高度關切，以及台灣民主體制與價值受到舉世各國肯定。

國防院說明，國防院成立宗旨之一就是促進國際戰略溝通與對話，為台灣國防政策建構提供專業諮詢與政策分析，未來將持續與國際重要智庫、學者專家交流，廣納意見，共同強化印太區域與台灣的安全與穩定保障。

