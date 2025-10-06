為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    國防院10/8舉辦台北安全對話 澳洲前總理莫里森將出席

    2025/10/06 18:35 記者黃靖媗／台北報導
    澳洲前總理莫里森8日將出席「2025台北安全對話」。圖為莫里森2023年應邀出席第7屆玉山論壇。（資料照，記者塗建榮攝）

    澳洲前總理莫里森8日將出席「2025台北安全對話」。圖為莫里森2023年應邀出席第7屆玉山論壇。（資料照，記者塗建榮攝）

    國防安全研究院將於8日舉辦「2025台北安全對話」。國防院指出，澳洲前總理莫里森（Scott Morrison）將出席會議，以「整合嚇阻：以實力維持印太和平」為題進行意見交流。

    國防院今日表示，「2025台北安全對話」由國防院主辦、陸委會贊助指導，邀請來自美國、英國、德國、日本與澳洲等國政要、學者與相關領域專家，以「整合嚇阻：以實力維持印太和平」為題進行意見交流。

    國防院說明，本次會議分6個子題進行，依序為「國際綜合安全態勢」、「社會韌性與防衛嚇阻」、「不對稱思維確保區域安全」、「AI、UAS等新科技做為戰爭工具的趨勢與影響」、「非軍事力量之影響」與「圓桌論壇」等。

    國防院指出，澳洲前總理莫里森、美國前白宮政治主任兼保守聯盟主席施萊普（Matt Schlapp）、美國前陸軍副部長希普（Van Hipp Jr.）等決策菁英，以及美國國防部台灣科長蘇思睿（Peter Su）、前日本海上自衛隊少將佐佐木孝博、德國海軍退役少將施奈德（Karsten Schneider）、英國海軍退役准將歐利佛（Peter Olive）、德軍智庫資深研究員穆勒（Wolfgang Müller）、哈德森研究所量子科技專家何維理（Charles Harvey）等15名國際與國內專家學者將與會。

    國防院表示，這些在國際安全具有重要話語權與影響力政要與學者的出席，彰顯國際社會對台灣安全的高度關切，以及台灣民主體制與價值受到舉世各國肯定。

    國防院說明，國防院成立宗旨之一就是促進國際戰略溝通與對話，為台灣國防政策建構提供專業諮詢與政策分析，未來將持續與國際重要智庫、學者專家交流，廣納意見，共同強化印太區域與台灣的安全與穩定保障。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播