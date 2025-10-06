為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    圖輯》5架勇鷹噴彩煙衝場 掀國慶預演最高潮

    2025/10/06 20:42 記者田裕華／台北報導
    雷虎小組「勇鷹」高教機隊，從總統府上空衝場噴出紅、藍、白的煙霧！為國慶預演帶進最高潮。（記者田裕華攝）

    雷虎小組「勇鷹」高教機隊，從總統府上空衝場噴出紅、藍、白的煙霧！為國慶預演帶進最高潮。（記者田裕華攝）

    契努克直升機吊掛巨幅國旗進場。（記者田裕華攝）

    契努克直升機吊掛巨幅國旗進場。（記者田裕華攝）

    空中操演「天觀機」F-16進場。（記者田裕華攝）

    空中操演「天觀機」F-16進場。（記者田裕華攝）

    「天觀機」黑鷹直升機進場。（記者田裕華攝）

    「天觀機」黑鷹直升機進場。（記者田裕華攝）

    〔記者田裕華／台北報導〕國慶大會預演今下午在總統府前盛大展開，活動內容包含序幕暖場、國慶大會及主題表演。

    空中操演先由觀測天氣「天觀機」F-16進場後，接連由國旗機隊UH-60M黑鷹直升機，與CH-47SD契努克直升機吊掛巨幅國旗進場。壓軸表演則由五架雷虎小組「勇鷹」高教機隊，從總統府上空衝場噴出紅、藍、白的彩煙！為國慶預演帶進了最高潮。

    府前主題表演也不遑多讓，三軍儀隊展現高超精準的操槍美技。新民高中、莊敬高職及屏東南榮國中的表演接連登場，呈現青春活力一面。桃園啟英高中演出融合傳統與Hip-Hop的舞蹈，展現出青春力量與文化承傳。

    臺灣太鼓協會《鴻福齊天 祈鼓獻瑞》開場演出。（記者田裕華攝）

    臺灣太鼓協會《鴻福齊天 祈鼓獻瑞》開場演出。（記者田裕華攝）

    莊敬高職同學的舞蹈呈現出活力。（記者田裕華攝）

    莊敬高職同學的舞蹈呈現出活力。（記者田裕華攝）

    美和科技大學熊鷹儀隊操槍表演。（記者田裕華攝）

    美和科技大學熊鷹儀隊操槍表演。（記者田裕華攝）

    三軍儀隊精準的操槍表演。（記者田裕華攝）

    三軍儀隊精準的操槍表演。（記者田裕華攝）

    三軍儀隊精準的操槍表演。（記者田裕華攝）

    三軍儀隊精準的操槍表演。（記者田裕華攝）

    三軍儀隊精準的操槍表演。（記者田裕華攝）

    三軍儀隊精準的操槍表演。（記者田裕華攝）

    三軍樂儀隊表演。（記者田裕華攝）

    三軍樂儀隊表演。（記者田裕華攝）

    新民高中表演藝術科演出綻放島嶼福爾摩沙。（記者田裕華攝）

    新民高中表演藝術科演出綻放島嶼福爾摩沙。（記者田裕華攝）

    新民高中演出綻放島嶼福爾摩沙。（記者田裕華攝）

    新民高中演出綻放島嶼福爾摩沙。（記者田裕華攝）

    憲兵指揮部快速反應連登場。（記者田裕華攝）

    憲兵指揮部快速反應連登場。（記者田裕華攝）

    新北市警局騎警隊。（記者田裕華攝）

    新北市警局騎警隊。（記者田裕華攝）

    美和科技大學熊鷹儀隊表演。（記者田裕華攝）

    美和科技大學熊鷹儀隊表演。（記者田裕華攝）

    「國慶禮讚」則由大村國小表演。（記者田裕華攝）

    「國慶禮讚」則由大村國小表演。（記者田裕華攝）

    客委《臺灣細妹・放勢行》呈現客家女性生命力的表演。（記者田裕華攝）

    客委《臺灣細妹・放勢行》呈現客家女性生命力的表演。（記者田裕華攝）

    客委《臺灣細妹・放勢行》呈現客家女性生命力的表演。（記者田裕華攝）

    客委《臺灣細妹・放勢行》呈現客家女性生命力的表演。（記者田裕華攝）

    客委《臺灣細妹・放勢行》呈現客家女性生命力的表演。（記者田裕華攝）

    客委《臺灣細妹・放勢行》呈現客家女性生命力的表演。（記者田裕華攝）

    客委《臺灣細妹・放勢行》呈現客家女性生命力的表演。（記者田裕華攝）

    客委《臺灣細妹・放勢行》呈現客家女性生命力的表演。（記者田裕華攝）

    雷虎小組「勇鷹」高教機隊，從總統府上空衝場噴出紅、藍、白煙霧，掀國慶預演最高潮。（記者田裕華攝）

    雷虎小組「勇鷹」高教機隊，從總統府上空衝場噴出紅、藍、白煙霧，掀國慶預演最高潮。（記者田裕華攝）

