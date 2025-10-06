圖輯》5架勇鷹噴彩煙衝場 掀國慶預演最高潮

圖輯》5架勇鷹噴彩煙衝場 掀國慶預演最高潮2025/10/06 20:42 記者田裕華／台北報導
雷虎小組「勇鷹」高教機隊，從總統府上空衝場噴出紅、藍、白的煙霧！為國慶預演帶進最高潮。（記者田裕華攝）
契努克直升機吊掛巨幅國旗進場。（記者田裕華攝）
空中操演「天觀機」F-16進場。（記者田裕華攝）
「天觀機」黑鷹直升機進場。（記者田裕華攝）
〔記者田裕華／台北報導〕國慶大會預演今下午在總統府前盛大展開，活動內容包含序幕暖場、國慶大會及主題表演。
空中操演先由觀測天氣「天觀機」F-16進場後，接連由國旗機隊UH-60M黑鷹直升機，與CH-47SD契努克直升機吊掛巨幅國旗進場。壓軸表演則由五架雷虎小組「勇鷹」高教機隊，從總統府上空衝場噴出紅、藍、白的彩煙！為國慶預演帶進了最高潮。
府前主題表演也不遑多讓，三軍儀隊展現高超精準的操槍美技。新民高中、莊敬高職及屏東南榮國中的表演接連登場，呈現青春活力一面。桃園啟英高中演出融合傳統與Hip-Hop的舞蹈，展現出青春力量與文化承傳。
臺灣太鼓協會《鴻福齊天 祈鼓獻瑞》開場演出。（記者田裕華攝）
莊敬高職同學的舞蹈呈現出活力。（記者田裕華攝）
美和科技大學熊鷹儀隊操槍表演。（記者田裕華攝）
三軍儀隊精準的操槍表演。（記者田裕華攝）
三軍樂儀隊表演。（記者田裕華攝）
新民高中表演藝術科演出綻放島嶼福爾摩沙。（記者田裕華攝）
新民高中演出綻放島嶼福爾摩沙。（記者田裕華攝）
憲兵指揮部快速反應連登場。（記者田裕華攝）
新北市警局騎警隊。（記者田裕華攝）
美和科技大學熊鷹儀隊表演。（記者田裕華攝）
「國慶禮讚」則由大村國小表演。（記者田裕華攝）
客委《臺灣細妹・放勢行》呈現客家女性生命力的表演。（記者田裕華攝）
雷虎小組「勇鷹」高教機隊，從總統府上空衝場噴出紅、藍、白煙霧，掀國慶預演最高潮。（記者田裕華攝）
