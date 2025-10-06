國民黨主席分區政見會縮為3場 首場明下午台中登場

國民黨主席候選人郝龍斌訂8日與台中黨員座談。（擷取自胡志強臉書）

國民黨主席選舉分區政見發表會原訂舉辦8場，因逢花蓮救災，黨內不少意見反映應以救災及協助災區復原為重，國民黨徵詢6位候選人代表意見後，原訂8場分區政見發表會，縮減為3場，首場訂明（7日）日在台中登場；昨（5日）國民黨主席候選人電視政見發表會，包括候選人郝龍斌、羅智強均缺席，是否出席首場分區政見發表會引起關注。國民黨台中市黨部主委顏文正指出，首場分區政見發表會訂明日下午3點登場，目前未接獲候選人缺席通知，預估明天有千人參與了解候選人政見。

此外，力挺郝龍斌的台中市前市長胡志強10月8日晚上7點，將在莒光新城廣場前舉辦「黨員座談會・挺郝力量集結」，並強調郝龍斌將與黨員座談，另與台中市立委黃健豪、廖偉翔及台中市議員李中等，共同為黨的未來方向展開深度座談。

國民黨主席選舉18日投票，國民黨原規劃舉辦8場全國分區政見發表會，因花蓮馬太鞍溪溢流災情，國民黨秘書長黃健庭4日邀集6位候選人代表協調討論，鄭麗文、張亞中代表表達應續辦原訂8場次；郝龍斌、羅智強代表認為應取消所有場次；卓伯源、蔡志弘代表表達可採折衷方案；最後決定，兼顧各候選人意見，採取折衷方案，原訂8場分區政見發表會，縮減為3場，保留台北、台中、高雄等場次；電視政見發表會已在昨日照常舉行。

分區政見發表會首場明在台中登場，國民黨台中市黨部指出，明日下午3點在台中市潮港城國際美食館帝國廳3樓舉行，候選人號次抽籤後，各發表政見15分鐘，預計5點結束。

包括郝龍斌、羅智強昨日均缺席國民黨舉辦的電視政見發表會，加上兩人日前在黨中央的協調會也表態盼取消所有場次，明日首場分區座談有多少候選人參與引起關注。顏文正指出，目前未接獲候選人缺席通知，有不少支持者表示會參與座談，預估有千人參與。

