為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    國民黨主席分區政見會縮為3場 首場明下午台中登場

    2025/10/06 18:29 記者蘇孟娟／台中報導
    國民黨主席候選人郝龍斌訂8日與台中黨員座談。（擷取自胡志強臉書）

    國民黨主席候選人郝龍斌訂8日與台中黨員座談。（擷取自胡志強臉書）

    國民黨主席選舉分區政見發表會原訂舉辦8場，因逢花蓮救災，黨內不少意見反映應以救災及協助災區復原為重，國民黨徵詢6位候選人代表意見後，原訂8場分區政見發表會，縮減為3場，首場訂明（7日）日在台中登場；昨（5日）國民黨主席候選人電視政見發表會，包括候選人郝龍斌、羅智強均缺席，是否出席首場分區政見發表會引起關注。國民黨台中市黨部主委顏文正指出，首場分區政見發表會訂明日下午3點登場，目前未接獲候選人缺席通知，預估明天有千人參與了解候選人政見。

    此外，力挺郝龍斌的台中市前市長胡志強10月8日晚上7點，將在莒光新城廣場前舉辦「黨員座談會・挺郝力量集結」，並強調郝龍斌將與黨員座談，另與台中市立委黃健豪、廖偉翔及台中市議員李中等，共同為黨的未來方向展開深度座談。

    國民黨主席選舉18日投票，國民黨原規劃舉辦8場全國分區政見發表會，因花蓮馬太鞍溪溢流災情，國民黨秘書長黃健庭4日邀集6位候選人代表協調討論，鄭麗文、張亞中代表表達應續辦原訂8場次；郝龍斌、羅智強代表認為應取消所有場次；卓伯源、蔡志弘代表表達可採折衷方案；最後決定，兼顧各候選人意見，採取折衷方案，原訂8場分區政見發表會，縮減為3場，保留台北、台中、高雄等場次；電視政見發表會已在昨日照常舉行。

    分區政見發表會首場明在台中登場，國民黨台中市黨部指出，明日下午3點在台中市潮港城國際美食館帝國廳3樓舉行，候選人號次抽籤後，各發表政見15分鐘，預計5點結束。

    包括郝龍斌、羅智強昨日均缺席國民黨舉辦的電視政見發表會，加上兩人日前在黨中央的協調會也表態盼取消所有場次，明日首場分區座談有多少候選人參與引起關注。顏文正指出，目前未接獲候選人缺席通知，有不少支持者表示會參與座談，預估有千人參與。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播