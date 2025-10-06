為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    國慶預演雷虎機隊衝場噴彩煙 「契努克」直升機吊掛國旗飛越總統府

    2025/10/06 18:14 記者黃靖媗／台北報導
    國慶預演壓軸由5架隸屬「雷虎小組」的勇鷹高級教練機（AJT）飛越總統府上空。（記者田裕華攝）

    國慶預演壓軸由5架隸屬「雷虎小組」的勇鷹高級教練機（AJT）飛越總統府上空。（記者田裕華攝）

    一年一度國慶慶祝大會將於10月10日上午登場，為使當日空中操演順利，國軍今（6）日下午派出F16戰鬥機、UH-60M黑鷹直升機、雷虎機隊先後飛越總統府上空，進行預演。

    快速機天觀機由1架F-16戰機自於下午1時通過總統府上空；陸軍天觀機UH-60M黑鷹直升機則於下午1時20分通過總統府上空。

    國慶活動節目方面，今年國慶主題延續去年的「中華民國生日快樂」，規劃序幕暖場、國慶大會、主題表演3階段，開場由台灣太鼓協會帶來「鴻福齊天 祈鼓獻瑞」演出，並由國防部聯合樂隊暨三軍儀隊以「樂儀齊鳴震八方 戮力同心護家邦」為主題，演出2024年世界12強應援歌曲「就一起」等曲目。

    在國歌領唱期間，陸軍航空特戰指揮部國旗機隊由CH-47「契努克」直升機吊掛巨幅國旗，並由3架UH-60M黑鷹直升機伴飛，通過總統府上空。

    憲兵指揮部快速反應連則在主題表演中，與新北市警察局騎警隊的8匹駿馬先後登場，作為主題表演的前導。

    最後，壓軸由5架隸屬於「雷虎小組」的勇鷹高級教練機（AJT）飛越總統府上空，並噴出彩色尾煙。

    在國歌領唱期間，陸軍航空特戰指揮部國旗機隊由CH-47「契努克」直升機吊掛巨幅國旗，通過總統府上空。（記者田裕華攝）

    在國歌領唱期間，陸軍航空特戰指揮部國旗機隊由CH-47「契努克」直升機吊掛巨幅國旗，通過總統府上空。（記者田裕華攝）

    新北市警察局騎警隊於國慶預演主題表演登場。（記者田裕華攝）

    新北市警察局騎警隊於國慶預演主題表演登場。（記者田裕華攝）

    憲兵指揮部快速反應連在國慶預演主題表演登場。（記者田裕華攝）

    憲兵指揮部快速反應連在國慶預演主題表演登場。（記者田裕華攝）

    熱門推播