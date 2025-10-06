羅智強捐百萬助災民比賴蕭苗還慷慨？ 旅美教授揭穿「唬爛捐款術」！

國民黨立委羅智強。（資料照）

前陣子雲嘉南地區遭受風災、水災，不少政治人物相繼拋磚引玉，捐款幫助災民重建家園。其中國民黨立委羅智強公開表示要從他為了反罷免賣書的書款中拿出100萬，有親藍網紅以此作文章，與社民黨北市議員苗博雅、總統賴清德、副總統蕭美琴做比較。看不下去的旅美教授陳時奮（筆名：翁達瑞）今天（6日）跳出來揭穿羅智強的「唬爛捐款術」！

因不滿被批「流浪教師」與網紅「歷史哥」李易修槓上的陳時奮，今天貼出李易修今年8月在臉書的貼文，該貼文內容為比較苗博雅（10萬）、賴清德（54萬月薪）、蕭美琴（41萬月薪）、羅智強（100萬書款）4人針對南部水患的捐款，暗示羅智強1個人捐的錢幾乎是賴蕭苗3人捐的總和，高下立判。

陳時奮對此相當不以為然，痛批李易修就是「造謠專業戶」，「這篇造謠貼文在網路被瘋傳，為羅智強贏得不少正面名聲。看到李易修的貼文，我的直覺是不可能！原因之一是李易修是造謠專業戶。原因之二是羅智強屬『能撈就撈』之流，不中飽私囊已屬萬幸，怎可能自掏腰包捐款賑災。」

陳時奮接著說：「羅智強宣稱他的反罷免專書大賣，要撥出100萬元賣書所得，捐給國民黨雲嘉南三個黨部，由張嘉郡、王育敏、謝龍介統籌運用。我的研判沒錯，羅智強在唬爛，根本沒有自掏腰包，只從從賣書所得撥出100萬。問題是，沒人知道羅智強的賣書所得多少，是否有破百萬？」

他質疑，「更神奇的是，在大罷免投票之前，羅智強也說要把賣書所得『全數』捐給其他的國民黨立委，作為『反罷免』的活動費。如果羅智強已將賣書所得全數捐出，怎還會有100萬可救災呢？就算羅智強還有100萬的賣書所得，為何不將錢捐給具有公信力的救災專戶呢？羅智強要把錢捐給國民黨的雲嘉南黨部，並指定由張嘉郡、王育敏、與謝龍介統籌運用。誰知道羅智強錢捐了嗎？就算羅智強真有捐款，誰知道會不會轉一圈錢又回到他自己的口袋呢？」

陳時奮酸，「羅智強可以唬爛捐款，但不怕穿幫，因為整個操作都是自己人的『內線交易』。好笑的是，這樣的唬爛捐款術竟然也可以得到親藍媒體的報導。這樣的唬爛捐款術我也會，請看聲明：『翁達瑞決定從他的顧問教學收入撥出一億元，捐給花蓮的災民。這筆錢將匯入家族的信託專戶，由他的老闆統籌運用』。我知道親藍媒體的記者都有在看我的臉書，麻煩你們也花些篇幅報導我的捐款義行。」

最後他表示，「李易修將羅智強的唬爛捐款術寫的活靈活現，還拿來跟苗博雅、蕭美琴、與賴清德的捐款相比。人家捐款玩真的，羅智強則只會唬爛。李易修果然是造謠專業戶！」

