聲援鄭麗文？網紅Cheap喊「吃狗肉不犯法」 律師搬1法條打臉

國民黨主席候選人鄭麗文。（資料照）

國民黨主席候選人鄭麗文日前被爆料，曾邀請朋友一起吃狗肉，網紅Cheap談及此事時表示，「吃狗肉不犯法，犯法是殺狗。」立刻引發網友論戰。對此，律師顏紘頤翻出法條反擊，並直言，「現在哪裡拿得到？」

顏紘頤今（6）日在臉書發文指出，「Cheap說吃狗肉不犯法，嗯，他會說這種話，我一點都不意外。」顏紘頤重申，「動保法第12條第3項第1款明文規定，任何人都不得吃犬貓肉，違反者得依動保法第27條處新臺幣5萬元以上25萬元以下罰鍰，並得公布其姓名、照片及違法事實。」

「Cheap以為自己很聰明，在這裡鑚了一個疑似法律漏洞，說如果是路邊死了一隻流浪狗是可以殺來吃的，這是誤導的說法。」顏紘頤解釋，第12條第3項第1款的條文規定，是不得為了肉用的目的而食用犬貓屠體、內臟或含有其成分之食品，宰殺犬貓跟食用犬貓肉的規定不是前後行為，是並列的。

「所以就是不能殺犬貓，也不能吃犬貓肉，而不只是不能殺犬貓然後吃他們的肉。」顏紘頤還強調，「Cheap還說如果有合法的管道拿到狗肉是可以吃的，我倒想問問他，動保法第12條第3項第1款規定是連『持有』狗肉都不行，請問台灣現在有哪一個合法管道可以拿到狗肉呢？」

