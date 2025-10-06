為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    聲援鄭麗文？網紅Cheap喊「吃狗肉不犯法」 律師搬1法條打臉

    2025/10/06 19:20 即時新聞／綜合報導
    國民黨主席候選人鄭麗文。（資料照）

    國民黨主席候選人鄭麗文。（資料照）

    國民黨主席候選人鄭麗文日前被爆料，曾邀請朋友一起吃狗肉，網紅Cheap談及此事時表示，「吃狗肉不犯法，犯法是殺狗。」立刻引發網友論戰。對此，律師顏紘頤翻出法條反擊，並直言，「現在哪裡拿得到？」

    顏紘頤今（6）日在臉書發文指出，「Cheap說吃狗肉不犯法，嗯，他會說這種話，我一點都不意外。」顏紘頤重申，「動保法第12條第3項第1款明文規定，任何人都不得吃犬貓肉，違反者得依動保法第27條處新臺幣5萬元以上25萬元以下罰鍰，並得公布其姓名、照片及違法事實。」

    「Cheap以為自己很聰明，在這裡鑚了一個疑似法律漏洞，說如果是路邊死了一隻流浪狗是可以殺來吃的，這是誤導的說法。」顏紘頤解釋，第12條第3項第1款的條文規定，是不得為了肉用的目的而食用犬貓屠體、內臟或含有其成分之食品，宰殺犬貓跟食用犬貓肉的規定不是前後行為，是並列的。

    「所以就是不能殺犬貓，也不能吃犬貓肉，而不只是不能殺犬貓然後吃他們的肉。」顏紘頤還強調，「Cheap還說如果有合法的管道拿到狗肉是可以吃的，我倒想問問他，動保法第12條第3項第1款規定是連『持有』狗肉都不行，請問台灣現在有哪一個合法管道可以拿到狗肉呢？」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播