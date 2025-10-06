未受災獲補助、受災領不到！上百村民抗議 花蓮縣府慰問金發放不公

當初未劃入淹水保全戶的大全村、大進村、南富村民，因領不到慰問金，下午向縣府抗議。（記者王錦義攝）

花蓮縣政府3日起對923光復洪災受災戶發放5萬元慰問金，但發放依據是當初保全戶而非實際調查受災戶，導致有些實際受災的領不到，沒受災的卻領到。而當初未劃入淹水保全戶的大全村、大進村、南富村認為發放不公，協調多日後未受重視，今天下午上百名村民集結縣府前進指揮所抗議，縣府回應發放依據是照內政部公告的保全戶名單，遭村民嗆：「不要推給中央」。

花蓮縣府：盼政院盡速把光復鄉列災區

社會處長陳加富說，第一波發放標準為台大團隊匡列的紅色警戒區域範圍，內政部21日公告的範圍做第一波發放，南富村就不在範圍內，大全村、大進村因為前進指揮所每天在這裡，受影響範圍的保全戶才有領取資格，所以就是看到的發放的第一波範圍跟對象。陳加富表示，村民認為因為救災造成生活影響，也可以寫成陳情案，縣府受理後就會處理，也呼籲行政院盡速把光復鄉等列入災區。

大進村因設置指揮所 卡車來去影響出入

大進村長林正立說，民眾的善款要用在刀口上，如果慰問金是發放到實際受災戶的手上，他們村民絕對不會有意見，但現在看到的就是；很多沒有受災的卻可以領到，只是因為當初有列入保全戶，沒有受災也可以領，讓很多村民感受到不公平。林正立說，因大進村就位於救災指揮重地，每天被管制、卡車來來去去，還被堆置棄土，村民生活全部受到影響，既然沒受災的都可領，那大進村民已因為救災而受災了。

「幹麻推給中央，縣府就可以決定了啊！」，大全村長林淑珍說，縣府沒有對實際受災戶調查造冊，造成很多沒有實際受災的也領到五萬元，有些就住在不到一百公尺沒有受災卻領到，很多村民看到就覺得相當不公平，如果發給實際受災戶，村民絕對不會有意見，大全村民每天台九線上這麼多卡車粉塵，居民生活品質當然都不好。

花蓮縣府發放3日開始發放慰問金，大華村第一波只公告1到14鄰可以發放，但15到17鄰也有受到實際災害，當天就受到災民抗議，認為縣府發放沒有實際調查受災情形，縣府也立即增加有受災的事實，可檢附相關的資料到公所去進行相關的造冊辦理。

