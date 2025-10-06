藍營為李四川推地制法修法？ 陳培瑜批：蔣萬安真的是失格市長

立法院民進黨團書記長陳培瑜。（資料照）

立法院國民黨團將「地方制度法」列為本會期優先法案，其中，「刪除人口250萬以上可增設副市長1名」的條文，被外界質疑是因人設事的「李四川條款」。民進黨團書記長陳培瑜批評，若是為了台北市副市長李四川（要選新北市長）而修法，真的是吃相非常難看，這樣亂搞實在是很不應該，「蔣萬安真的是非常失格的市長。」

陳培瑜表示，此一議題在上會期就有政治攻防，民進黨團曾對在野黨的修法作為進行討論，認為如果是為了李四川進行因人設事的修法，真的是吃相非常難看，這是很不應該的。對於這些縣市的業務量，是否有增設副首長的必要性，當時黨團認為，不然就大家坐下來討論，也一併討論財劃法，才能講到事權，也許這樣會是一個更好、更細緻、更負責任，也更有邏輯的修法方向。

陳培瑜質疑，國民黨從財劃法「一路亂開」到現在，只想要修自己想要的地制法，「我想要問他們，關於事權分配，要不要一併討論財劃法？」這才是更負責任立委該做的事，而不是說在野黨人數比較多、喊得比較大聲，就可以因人設事，甚至之前財劃法犯的錯，他們也都沒道歉，也沒做出好的修正方法和邏輯。

針對「李四川條款」一事，陳培瑜直言，台北市在這次財劃法已經是拿到最多錢的縣市，但卻也是會丟包的縣市，台北市長蔣萬安在這2年的執政過程中，真的看不到他有什麼大破大立的建設，也看不到他對施政願景的落實，如果這次只是為了李四川而去修法，蔣真的是一個非常失格的市長，更不要講他以後，可能還是國民黨內最有潛力的總統候選人。

陳培瑜認為，蔣萬安在這件事情上，也許他才是目前國民黨內有機會叫這些國民黨委員煞車的人，「他自己要不要好好想一想，他應該要怎麼做。」不要像之前財劃法一樣，修完第一時間發圖卡普天同慶，最後才發現國民黨犯錯了，蔣應該不要再去承擔國民黨團在立法院的這種荒謬修法亂象。

