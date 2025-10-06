與侯友宜會面 郝龍斌：公道自在人心 凡走過必留痕跡

國民黨主席候選人郝龍斌（右）與新北市長侯友宜（左）會面。（翻攝臉書）

中秋佳節，國民黨主席候選人郝龍斌今日下午與新北市長侯友宜會面，郝龍斌說，「侯市長叮嚀我一定要加油、一定要勝選，台灣一定要走公道之路」。他相信，公道自在人心，凡走過必留痕跡。

郝龍斌說，中秋節的下午，他特別到新北市向侯友宜賀節，侯市長準備了月餅，他則帶來文旦，彼此互相祝福，也聊了許多心裡話。

郝龍斌提到，民國87年發生的台北客運公車挾持事件震撼全國，當時自己還是立委，跟趙少康兄一起進入公車和嫌犯交涉，與擔任刑事局副局長的侯友宜合力化解危機。「我跟侯市長結緣於公車挾持事件，之後我當了台北市長，推動雙北攜手合作，又跟友宜兄並肩奮鬥，今天聊起來，兩人都很珍惜老朋友情誼。」

郝龍斌表示，他要由衷感謝侯市長願意在此刻出面力挺自己擔任國民黨主席，侯友宜鐵漢錚錚，一生為國家奉獻，更曾經代表國民黨參選2024年總統。郝轉述，侯友宜今天說，目前國民黨需要一位穩定、務實的主席，帶領全黨團結一致，迎向2026與2028的挑戰，這正是他參選主席，希望為黨奉獻的初衷。

郝龍斌指出，侯友宜也叮嚀他，「一定要加油、一定要勝選，台灣一定要走公道之路」。他相信，公道自在人心，凡走過必留痕跡。

郝龍斌表示，侯友宜說得好，「中秋團圓，國家也要團結」。感謝侯友宜跟眾多好友的信任，讓他更有信心，也必定不負大家所託。

