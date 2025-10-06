國慶預演》契努克直升機吊巨幅國旗 松山機場民眾爭拍

兩架CH-47「契努克」直升機吊掛巨幅國旗，並由三架UH-60M黑鷹直升機伴飛。（記者塗建榮攝）

民眾用手機拍下難得一刻。（記者塗建榮攝）

〔記者塗建榮／台北報導〕國慶大會預演今（6日）舉行，軍方陸軍航特部派出兩架CH-47「契努克」運輸直升機吊掛巨幅國旗，並由三架UH-60M黑鷹直升機伴飛，一開始先在松山機場上空盤旋一圈，隨後往圓山飯店方向飛去，其中一台先回松機卸下國旗，另一架則穿越總統府上空。

適逢中秋連假最後一天，松山機場觀景台也剛好重新開放，大批民眾攜家帶眷上三樓一睹風采，當運輸直升機吊掛國旗起飛那一刻，歡聲雷動，驚呼聲此起彼落，還有民眾說：「第一次看到這樣吊掛國旗飛行，好感動！」

松山機場觀景台重新開放，大批民眾攜家帶眷觀看運輸直升機吊掛國旗起飛。（記者塗建榮攝）

適逢中秋連假、國慶大會預演，松山機場觀景台也重新開放，民眾攜家帶眷上三樓看直升機吊掛國旗起飛。（記者塗建榮攝）

其中一台CH-47「契努克」運輸直升機先回松山機場機卸下國旗。（記者塗建榮攝）

