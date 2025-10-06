為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    藍推修法增各縣市副首長 鍾佳濱：組織虛胖將造成財政惡化

    2025/10/06 16:04 記者謝君臨／台北報導
    立法院民進黨團幹事長鍾佳濱。（資料照）

    立法院民進黨團幹事長鍾佳濱。（資料照）

    為配合「財政收支劃分法」修正上路，立法院國民黨團將「地方制度法」列為本會期優先法案，欲增加各縣市副首長人數，最高1年恐增加9400萬元經費。民進黨團幹事長鍾佳濱強調，地方組織的膨脹、虛胖，最後結果就會反應在財政的惡化上，藍白為了政黨選舉合作利益短視近利，對納稅義務人並非好事。

    鍾佳濱表示，根據憲法，中央和地方在自治事項上有一些規定，地制法基本上只是做上位的大致規範，還是保留給各地方政府因地制宜的空間，但權責要一致。增設副首長職務，一方面固然可以分攤首長的壓力，但另一方面也會增加人事支出，不能如同財劃法從中央拿走統籌分配款，卻不負擔政務。修法也可能造成地方政府組織的膨脹、虛胖，最後結果就會反映在財政的惡化上。

    鍾佳濱認為，修法也反映出一個問題，國民黨的心態就是沒有紀律、沒有責任；再者，因為過去1年多來，他們仗著可以得到白營的支持，可能在未來的地方大選上，這也是「藍白合」的籌碼，多設副首長的職務，大家合作的空間又更大了，所以這也是著眼於很短期的選舉合作利益。

    鍾佳濱也提醒，政黨政治是民主政治、也是責任政治，這三者不能夠忽略，所以只是為了政黨的結合、眼前的利益，沒有紀律、沒有責任的去修改地方政府的體制，還是一句話「短視近利」，短視近利最後自己還是要嚐到苦果。

    最後，鍾佳濱強調，地方自治的權限是憲法規定的，本來就有因地制宜的調整空間，但是我們不樂見為了明年的地方選舉，為了政黨的合作，而在完全沒有財政紀律、沒有財政責任的情況之下，去造成組織的虛胖，這對人民而言恐怕不是好事，尤其對納稅義務人來講更不是好事。

