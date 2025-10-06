為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國民黨：鄭麗文參選資格無庸置疑 會公平公正辦理選舉

    2025/10/06 15:11 記者林欣漢／台北報導
    國民黨中央黨部。（記者林欣漢攝）

    國民黨主席候選人鄭麗文昨被爆料拖欠立委任內的黨公職責任額，直到參選黨主席前才繳清，國民黨秘書長黃健庭昨受訪也證實，鄭上月領表前有繳清。國民黨今日下午特別說明，經查鄭麗文的責任額度均已完成，符合相關規定，參選資格無庸置疑。國民黨也強調，黨主席所有6位參選人均為優秀同志，黨中央一本公平公正的原則辦理黨主席選舉。

    國民黨表示，依國民黨行之有年之內規，黨籍立委每年的募款責任額為30萬元，黨籍不分區立委除30萬元之外，每月另外再加10萬元的責任額度。媒體報導鄭麗文的相關責任額，經查不分區立委每月10萬元的額度，以當時所提供的立院黨團兩位助理折算每月10萬元；另每年30萬元部分，4年共計120萬元募款責任額度，則於今年9月10日匯入黨務基金帳號。

    國民黨說，經查鄭麗文的責任額度均已完成，符合相關規定，參選資格無庸置疑，國民黨感謝所有分攤黨務運作的各位同志。國民黨也強調，黨主席所有6位參選人均為優秀同志，黨中央一本公平公正的原則辦理黨主席選舉。

