    首頁 > 政治

    狗仔偷拍》陳時中批徐巧芯甘於被利用抹黑女醫師

    2025/10/06 14:59 記者吳亮儀／台北報導
    陳時中接受本報專訪。（記者陳怡伶攝）

    民眾黨黨主席黃國昌被爆出派人偷拍前台北市長候選人陳時中餐敘行程，並把照片交給時任國民黨台北市議員徐巧芯，還抹黃一同出席的北市聯醫女醫師。陳時中接受本報專訪時表示，徐巧心甘願被黃國昌利用，這些人也非常不尊重女性。

    2022年底，陳時中競選台北市長，黃國昌透過企業主好友得知陳時中由企業主邀約的餐敘行程，派人偷拍。陳時中當年競選台北市長，當時出席的還有台北市聯合醫院的醫師，當一起步出餐廳門口時遭偷拍，並被徐巧芯拿來抹黃，造謠陳伸出「鹹豬手」。

    陳時中表示，從現在黃國昌被陸續爆出來的事情看起來，之前被偷拍的人很多、範圍很廣，作為政治的資本，黃國昌利用各方可以利用的人，包括徐巧芯，她甘於被黃國昌利用。

    陳時中說，要批評沒問題，但不要用抹黑的心態，看到圖片就覺得看圖說故事，不能用毀謗的形容詞，對方被這樣傷害後，因為不願意讓傷害加重，大家都認了，但這樣情況會越來越嚴重，會變本加厲，但這種傷害女性自主、絲毫不尊重的做法很糟糕。

    陳時中說，他常在路上遇到很多女性朋友想要合照、或是想要握握手，也對他表達非常感謝，這種事情是很多的，「我也是七十幾歲的人，握手個卻被說十指緊扣、鹹豬手」，他也批，徐巧芯有更強烈的形容詞，縱使要看圖說故事，也要講的正確一點，用這種名詞是毀謗是不對的。

