談狗仔》陳時中批黃國昌可恥︰偷拍謀取政治利益

民眾黨主席黃國昌曾在2022年九合一選舉前派人跟拍陳時中餐敘行程，陳時中接受本報專訪表示，這種作法用來謀取個人政治利益，在民主國家「是可恥的事情」。（記者陳怡伶攝）

民眾黨主席黃國昌曾在2022年九合一選舉前派人跟拍餐敘行程，還搭配時任國民黨台北市議員徐巧芯抹黃，近日惡質行徑曝光引發政壇震撼，痛斥狗仔，行政院政委、賑災基金會董事長陳時中接受本報專訪，他被問及，他表示，這種作法用來謀取個人政治利益，在民主國家「是可恥的事情」。

2022年台北市長選戰期間，黃國昌透過企業主好友得知陳時中將參加由此名企業主邀約的餐敘行程，派人偷拍。當時出席的還有台北市聯合醫院的醫師，當一起步出餐廳門口時遭偷拍，並被徐巧芯拿來抹黃，造謠陳伸出「鹹豬手」。

請繼續往下閱讀...

近期該事件水落石出，是黃國昌為達政治目的背叛企業主好友，策劃派人偷拍當時是候選人的陳時中，但照片被《菱傳媒》壓住不出，隨後轉交給當時也在選台北市議員的徐巧芯，她馬上公開並抹黃陳時中和同行的女醫師。

陳時中表示，當時有感覺到被偷拍，但萬萬沒想到是黃國昌主使，「黃國昌有相當的社會身分地位，卻用揭弊來掩蓋抹黑，去做這樣的事很不應該」。他指出，揭弊、爆料，是社會監督，但用這樣名義來抹黑進而毀謗，那很不應該。

陳時中強調，這種作法用在政治上來謀取個人政治利益，在民主國家「講得重一點，是可恥的事情，個人傷害也形成了」。他也舉例，當時他颱風天去勘災，那時候是半夜了，路上都沒人，車子停在紅線上他就下車了，當然停在那裡紅線是不對的，但卻違規當成政治人格問題，用這樣刻意去做攻擊，在政治上、在人格上都不應該這樣做。

當時這件事是否對北市市長選情造成傷害？陳時中表示，選情傷害是一層一層，不是單一事件造成決定性影響，但一定會有，「當時大家對我的期待很高，用滿高的標準來檢驗，因此不明究理的情況下會一定會造成傷害」。

相關新聞

獨家》陳時中︰王鴻薇去年也拿偷拍照抹黃 「懷疑同一批人所為」

狗仔偷拍》陳時中批徐巧芯甘於被利用抹黑女醫師

陳時中接受本報專訪表示，當時有感覺到被偷拍，但萬萬沒想到是黃國昌主使。（記者陳怡伶攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法