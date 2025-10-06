獨家》陳時中︰王鴻薇去年也拿偷拍照抹黃 「懷疑同一批人所為」

陳時中接受本報專訪時表示，他高度懷疑，去年這起偷拍和民眾黨立委黃國昌組的偷拍人員「是同一批人所為」。（記者陳怡伶攝）

行政院政務委員陳時中在去年8月與醫界醫師餐敘，卻被國民黨立委王鴻薇抹黃。陳時中接受本報專訪時表示，他高度懷疑，去年這起偷拍和民眾黨立委黃國昌組的偷拍人員「是同一批人所為」。

陳時中在2022年底競選台北市長時被黃國昌組成的偷拍小組跟監拍照，抹黃一同參加餐敘的北市聯醫女醫師。去年八月也同樣參加醫界餐敘後被偷拍。他表示，那絕對不是臨時照的，而是刻意跟拍，看起來和之前的手法很類似。

陳時中指出，他當時身分跟選舉無關，偷拍主使者當然有政治意圖；第二，這些人（偷拍者、爆料者）對女性一點都不尊重，大家好好打扮、盛裝與會參加餐敘就被抹黃，與會者都是醫界的人，就算是對一般的女性都不應該這樣，只要符合社會禮儀，那有甚麼好批評？這樣惡意影射很惡劣，充分顯現對女性的毫不尊重。

當時的與會的是振興醫院急診重症醫學部代理主任田知學，她反擊王鴻薇，表示當天是參加醫師節晚宴的表演，之後和姐妹們聚會，對於陳時中是很尊敬，也和女醫師們一起陪陳時中下樓並寒暄幾句，也提出一些台灣原住民醫學學會很希望努力改善原住民健康不平等的願景，希望他協助。王鴻薇之後道歉。

陳時中接受本報專訪。（記者陳怡伶攝）

