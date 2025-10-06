諷藍急修「蔣萬安小三條款」 吳思瑤：量身定做的修法有待商榷

立法院國民黨團將「地方制度法」列為本會期優先法案，欲增加各縣市副首長人數，民進黨台北市立委吳思瑤今批評這項修法的正當性。（資料照）

為配合「財政收支劃分法」修正上路，立法院國民黨團將「地方制度法」列為本會期優先法案，欲增加各縣市副首長人數。民進黨台北市立委吳思瑤今批評，「與其說這是『李四川條款』，我們都稱它是『蔣萬安的小三條款』，這種只是為了某個政治工作者量身定做的法案，其本身的出發點就值得商榷。」

藍營將地制法列為優先法案，欲增加各縣市副首長人數，其中，國民黨立委牛煦庭、李彥秀的修正動議，刪除「人口250萬人，可增置副市長1人」，直接明定副市長為3人，且於明年1月施行，被質疑是「李四川條款」，因人設事。

對此，吳思瑤表示，地制法的修正，本屆在內政委員會已討論一、二個會期，大家意見不同，沒有共識。爭點部分，首先會有財政負擔的問題；其次，它是特別為了台北市量身訂做的法律，修法不是為了人民需要，只是為了某個政治工作者的需求，量身訂做的法案，他的出發點就值得商榷。

吳思瑤說，在副首長的增設上，刪除了人口限制，相對而言，其必要性就更值得思考，過去有250萬以上的人口門檻，當然是認為他在地方治理上，可能業務比較繁多，國民黨卻意圖大幅放寬，完全沒有門檻，卻沒有說要增加哪一方面的建設或政策精進，完全就是空白的，為了開放而開放、為了增設而增設。

吳思瑤指出，「我們比較在乎的，是他要在地方治理上有什麼正向效益？要統籌分配哪一部分的事權？這有點像財劃法，地方從中央獲得更多資源，但要因應哪些政務？事權沒有統一。」

吳思瑤提出兩個問題，包括「他要負責什麼樣的業務？他未來要做什麼以增進地方治理效能？然後他要增進什麼正向的發展效益？完全沒有交代。」只是讓他們可以多一個官職，去攏絡、去進行他們政治上的人事安排，「所以量身訂做我們是反對的，增設的必要性也有待商榷，他們在修法過程一直沒辦法講清楚。」

吳思瑤認為，若真的有必要，政府支應這個預算是沒有問題的，但必要性、正當性沒有被解決、被說服，這個法就有待商榷。「他們一直急著為了某人量身定做去修法，這就是一個不好的負循環。」

