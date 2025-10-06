館長喊話中國「把賴清德狗頭斬下來」 王浩宇怒報案：太離譜了

網紅館長陳之漢。（資料照）

網紅「館長」陳之漢昨（5）日在直播中爆出爭議發言，談及台灣政治與兩岸議題時，不僅自稱「兩岸一家親」，更脫口而出「把賴清德狗頭斬下來」，並喊話中國「兄弟我等你，真的我日也思夜也思啊」，引發輿論譁然。前議員王浩宇今（6）日發文痛批，直指此言已涉恐嚇元首，並呼籲民眾「拜託大家一起報案」。

館長昨日在直播中談到國民黨主席辯論時，批評台灣政治「爾虞我詐，每天像連續劇一樣好看」。他提到，有中國網友說「2028不用選舉，2027就打過來」，對此他表示「完全尊重」，並稱若未發生戰事，自己仍要「努力下架民進黨」，要藍白合作「顛覆民進黨」。

館長進一步表示，有中國網友提到「武統」與「精準斬首」行動，他回應「兄弟我不怕，我等你，兩岸一家親，我們都是中國人，我挺你！」但接著又提到，若中國不來，自己仍會全力推動政黨輪替，並稱「要把民進黨關到土城」。

不過，他在談話尾聲突然高喊「把賴清德狗頭斬下來」，再度向中國喊話「兄弟我等你，真的我日也思夜也思啊」，還自嘲「這樣講可能又要上新聞，你也不來保護我」。相關爭議言論在網路社群炸鍋，王浩宇稍早在Threads發文指出，館長的發言內容「太離譜、太扯爆」，已主動報案，並呼籲「有看到的人也幫忙報案」。

