蔡適應昔遭抹黑成「狗仔」受害者 黃國昌嗆：裝無辜

前民進黨立委蔡適應今感嘆，自己是民眾黨主席黃國昌狗仔隊的首波受害者，黃國昌則反嗆，證據清清楚楚，蔡適應還敢出來裝無辜。（資料照）

民眾黨主席黃國昌捲入圈養狗仔集團醜聞，前民進黨立委蔡適應今感嘆，自己是黃國昌狗仔隊的首波受害者，過去曾遭黃抹黑介入林口眷村都更案，並質問「如果黃國昌證據充分，為何我沒被抓去關？」黃國昌則反嗆，證據清清楚楚，蔡適應還敢出來裝無辜，會不會太可恥。

蔡適應表示，黃國昌在2022年縣市長大選期間，指控他違法介入林口眷村都更案，還和天道盟有關，但黃國昌從頭到尾只拿出一段來路不明的錄音，指控他施壓。林口都更的主責單位是新北市政府，如果他有問題，國民黨和新北市政府怎麼會放過他？

請繼續往下閱讀...

蔡適應說，後續國防部、國產署發布公開聲明，表示此案完全合法，監察院後續的調查報告也還他一個公道。更不用說檢調單位對此案更直接表示查無不法，根本沒有立案調查的必要。

對此，黃國昌批評，蔡適應替天道盟洪乾峰喬林口干城二村眷地證據清清楚楚，如今想出來洗記憶否認，會不會太可笑？自己與黑道勾結，不惜犧牲國家利益，蔡適應還敢出來裝無辜，會不會太可恥。

「難道和曾盈富鞠躬哈腰、吳桐潭為其在高級餐廳設宴的，不都是蔡適應嗎？」黃國昌怒嗆，蔡適應與黑金勾結不思反省，還配合民進黨和綠媒的抹黑操作打烏賊戰，實在忝不知恥。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法