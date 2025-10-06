劍指現任公務員？ 國民黨團「2修法」重創文官退休金、升遷權益

行政院。（資料照）

立法院國民黨團日前公布本會期優先法案包含「停砍公教年金」、「地方制度法」等修法，大幅影響現任公務員退休金、升遷等權益。內政部先前也示警，藍委陳玉珍所提「地制法」修法將限縮縣市政府常任文官升遷管道，不利縣市政府延攬優秀文官。

在反年改部分，民進黨先前曾批評，若退休金所得替代率不再遞減，最吃虧的是現職年輕公教人員，搞不好等他們退休都領不到了，國民黨將年輕人摒棄在外，形成「世代不公」，彷彿與時代脫節。

在公務員升遷部分，國民黨立委陳玉珍所提「地方制度法第五十六條條文修正草案」除了要求統一律定副縣長為2人外，同時將縣市政府其一級單位主管及所屬一級機關首長，除主計、人事、警察、稅捐及政風之主管或首長外，其餘均比照直轄市政府，職務均比照簡任第十二職等，由縣市長任免之。

內政部認為，陳玉珍提案明定縣市政府一級單位主管及所屬一級機關首長，除依專屬人事管理法律任免者外，全數以政務職進用，將限縮縣市政府常任文官升遷管道，不利縣市政府延攬優秀文官，建請審慎考量。

