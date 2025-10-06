輝達進駐北士科受阻Cheap質疑中央 林智群反嗆：地方的事怎介入

輝達進駐北士科受阻Cheap質疑中央 林智群反嗆：地方的事怎介入2025/10/06 13:16 即時新聞／綜合報導
輝達有意在台北市北投士林科技園區T17、T18設立海外總部。（資料照）
輝達有意在台北市北投士林科技園區T17、T18設立海外總部，但目前傳出擁有地上權的新光人壽和蔣萬安市府有不同意見因而卡關，網紅Cheap對此批評中央應該要出面協調，不過，律師林智群反嗆這是地方的事情，「中央要怎麼介入？」
林智群今（6日）在臉書發文，指稱Cheap質疑中央政府為何不幫忙協調，表明「轉讓地上權不是圖利」，但這塊地是台北市政府的地，合約也是北市府跟新光人壽簽的，跟中央沒有關係。
請繼續往下閱讀...
至於是不是圖利的事情，要依照法院裁定為準，和中央同樣無關。林智群表示，中央尊重地方政府處理，卻被Cheap打成是政治鬥爭，而Cheap這種胡亂攀誣的行為才更像是政治鬥爭。
林智群認為，其實Cheap要的恐怕是獨裁，一切由獨裁者說了算，從此不用管合約怎麼簽、法律怎麼規定。不少網友也紛紛在文章下留言討論，感嘆若各地的事情都要中央負責，那麼各縣市首長可以辭職了。
相關連結請見︰
熱門賽事、球星動態不漏接