為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    羅智強、郝龍斌請假赴花蓮災區 郭正亮怒揭「辯論會停辦」內幕

    2025/10/06 14:01 即時新聞／綜合報導
    國民黨黨主席候選人羅智強（左）與郝龍斌（右圖白衣）赴花蓮災區探視，導致辯論會臨時取消。（本報合成，擷取自羅智強、郝龍斌臉書）

    國民黨黨主席候選人羅智強（左）與郝龍斌（右圖白衣）赴花蓮災區探視，導致辯論會臨時取消。（本報合成，擷取自羅智強、郝龍斌臉書）

    國民黨主席改選進入倒數，原訂4日舉行的「中天新聞」主席候選人辯論會，因候選人郝龍斌與羅智強雙雙前往花蓮災區探視臨時取消，黨內18名立委也聯名呼籲暫停辯論、優先關心災民。不過，名嘴郭正亮砲火全開，怒批這場「關懷行動」根本是藉口，直嗆藍委羅廷瑋「你連當立委都不夠資格啦！」更點名羅智強與郝龍斌「現在才去花蓮，是在幹嘛？」

    中天新聞預計4日週六舉辦第三場國民黨主席大辯論，但因候選人羅智強、郝龍斌先後向主辦單位請假赴花蓮災區拜訪，與另外3人溝通後確定取消辯論會。而羅廷瑋、廖偉翔、邱鎮軍等18名藍委也聯名呼籲，所有黨主席參選人暫停辯論關心花蓮災情，隨即引發網友嘲諷「淤泥都清完了才想到去花蓮」、「現在才去是要擺拍嗎？」

    對此，郭正亮昨（5）日在政論節目中痛批，羅廷瑋為主的18名立委是在10月3日才提出呼籲，但花蓮洪災是發生在9月23日，「你隔了兩個禮拜才講這種話？我講白了，你連當立委都不夠資格啦！你為什麼9月24日不去？前兩個禮拜在幹嘛？」

    郭正亮直言，羅智強與郝龍斌赴花蓮災區探視根本不是取消辯論的真正原因，而是有人不想參加辯論會，「不然羅智強你現在突然去花蓮你是在幹嘛？你為什麼不9月24日就去啊？」

    郭正亮進一步指出，郝龍斌4日中午被拍到在宜蘭與黨代表餐敘，質疑「不是要救災？怎麼還順路去吃飯？」並諷刺「到花蓮救災是探視醫院、跟傅崐萁拜拜，這也叫救災嗎？老實講，你是去拜訪傅崐萁要黨員票啦！」

    他直言，郝龍斌以救災為名，實則是爭取更多拜訪黨員時間，「不要講拜訪黨員啦，是拜訪黨員大戶啦！傅崐萁手上有1萬票，大家都知道。你不要扯救災，因為聽起來真的很討厭！」

    郭正亮更嘲諷，「去現場挖泥巴挖到10月18日有什麼用？擺明了是掩護有人不想參加辯論啦！」他直指郝龍斌怕被攻擊，「你今天不來，大家只好去K鄭麗文；如果郝龍斌來，就改K郝龍斌。你怕被K嘛，這還有什麼好解釋的？」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播