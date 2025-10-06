羅智強、郝龍斌請假赴花蓮災區 郭正亮怒揭「辯論會停辦」內幕

國民黨黨主席候選人羅智強（左）與郝龍斌（右圖白衣）赴花蓮災區探視，導致辯論會臨時取消。（本報合成，擷取自羅智強、郝龍斌臉書）

國民黨主席改選進入倒數，原訂4日舉行的「中天新聞」主席候選人辯論會，因候選人郝龍斌與羅智強雙雙前往花蓮災區探視臨時取消，黨內18名立委也聯名呼籲暫停辯論、優先關心災民。不過，名嘴郭正亮砲火全開，怒批這場「關懷行動」根本是藉口，直嗆藍委羅廷瑋「你連當立委都不夠資格啦！」更點名羅智強與郝龍斌「現在才去花蓮，是在幹嘛？」

中天新聞預計4日週六舉辦第三場國民黨主席大辯論，但因候選人羅智強、郝龍斌先後向主辦單位請假赴花蓮災區拜訪，與另外3人溝通後確定取消辯論會。而羅廷瑋、廖偉翔、邱鎮軍等18名藍委也聯名呼籲，所有黨主席參選人暫停辯論關心花蓮災情，隨即引發網友嘲諷「淤泥都清完了才想到去花蓮」、「現在才去是要擺拍嗎？」

對此，郭正亮昨（5）日在政論節目中痛批，羅廷瑋為主的18名立委是在10月3日才提出呼籲，但花蓮洪災是發生在9月23日，「你隔了兩個禮拜才講這種話？我講白了，你連當立委都不夠資格啦！你為什麼9月24日不去？前兩個禮拜在幹嘛？」

郭正亮直言，羅智強與郝龍斌赴花蓮災區探視根本不是取消辯論的真正原因，而是有人不想參加辯論會，「不然羅智強你現在突然去花蓮你是在幹嘛？你為什麼不9月24日就去啊？」

郭正亮進一步指出，郝龍斌4日中午被拍到在宜蘭與黨代表餐敘，質疑「不是要救災？怎麼還順路去吃飯？」並諷刺「到花蓮救災是探視醫院、跟傅崐萁拜拜，這也叫救災嗎？老實講，你是去拜訪傅崐萁要黨員票啦！」

他直言，郝龍斌以救災為名，實則是爭取更多拜訪黨員時間，「不要講拜訪黨員啦，是拜訪黨員大戶啦！傅崐萁手上有1萬票，大家都知道。你不要扯救災，因為聽起來真的很討厭！」

郭正亮更嘲諷，「去現場挖泥巴挖到10月18日有什麼用？擺明了是掩護有人不想參加辯論啦！」他直指郝龍斌怕被攻擊，「你今天不來，大家只好去K鄭麗文；如果郝龍斌來，就改K郝龍斌。你怕被K嘛，這還有什麼好解釋的？」

