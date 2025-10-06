為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    拍電影？民進黨青年社群戰升級 致敬情書、火影與台八

    2025/10/06 12:28 記者陳昀／台北報導
    民進黨今推出《讀冊享福—沒想到這麼多能領》青年政策說明影片，首次嘗試以戲劇手法，致敬經典電影《情書》。（圖擷取自YouTube）

    民進黨今推出《讀冊享福—沒想到這麼多能領》青年政策說明影片，首次嘗試以戲劇手法，致敬經典電影《情書》。（圖擷取自YouTube）

    民進黨今推出《讀冊享福—沒想到這麼多能領》青年政策說明影片，首次嘗試以戲劇手法，致敬經典電影《情書》、動漫《火影忍者》、驚悚片和台八劇，橋段彩蛋重重，主持人邱庭化身形影不離的政策小精靈，凸顯賴政府致力推行青年生活減壓、安心讀書的施政目標。

    大學生代表Lulu表示，自己平常關心公共事務，但透過拍攝更感受到政策「甘心」，尤其是私立大學學費補助每年3萬5000元、宿舍和租屋補貼、TPASS和學貸緩繳等等，自己和不少同學都有受惠，討論相當熱烈。

    發言人韓瑩表示，近期民進黨社群影片不斷創新，並且為了強化黨秘書長徐國勇「222法則」，讓民眾第一時間掌握正確資訊，《DPP News》近期推出短影音，在花蓮水災期間快速闢謠錯假訊息。另外《爸媽叫我不要談政治》《午青Live》等YouTube節目，也將持續聚焦社會關注議題，以及將執政團隊施政重點更清楚說明。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播