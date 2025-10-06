拍電影？民進黨青年社群戰升級 致敬情書、火影與台八

民進黨今推出《讀冊享福—沒想到這麼多能領》青年政策說明影片，首次嘗試以戲劇手法，致敬經典電影《情書》。（圖擷取自YouTube）

民進黨今推出《讀冊享福—沒想到這麼多能領》青年政策說明影片，首次嘗試以戲劇手法，致敬經典電影《情書》、動漫《火影忍者》、驚悚片和台八劇，橋段彩蛋重重，主持人邱庭化身形影不離的政策小精靈，凸顯賴政府致力推行青年生活減壓、安心讀書的施政目標。

大學生代表Lulu表示，自己平常關心公共事務，但透過拍攝更感受到政策「甘心」，尤其是私立大學學費補助每年3萬5000元、宿舍和租屋補貼、TPASS和學貸緩繳等等，自己和不少同學都有受惠，討論相當熱烈。

發言人韓瑩表示，近期民進黨社群影片不斷創新，並且為了強化黨秘書長徐國勇「222法則」，讓民眾第一時間掌握正確資訊，《DPP News》近期推出短影音，在花蓮水災期間快速闢謠錯假訊息。另外《爸媽叫我不要談政治》《午青Live》等YouTube節目，也將持續聚焦社會關注議題，以及將執政團隊施政重點更清楚說明。

