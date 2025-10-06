中共恐滲透掌控台灣醫藥物流 學者：應全面推動去中資化

學者建議，政府應將醫藥物流納入關鍵基礎設施（Critical Infrastructure, CI）範疇，全面推動在地化與去中資化，確保在緊急時刻不受外部操控。圖為全民防衛動員暨災害防救演習。（資料照）

媒體報導，台大、榮總等重量級醫學中心的醫藥冷鏈物流，有一部分掌握在背後有中資疑慮的嘉里大榮集團手中，該集團上層控股與中國政協和解放軍有所牽連。學者建議，政府應將醫藥物流納入關鍵基礎設施（Critical Infrastructure, CI）範疇，全面推動在地化與去中資化，確保在緊急時刻不受外部操控。

《鏡周刊》報導，嘉里大榮集團旗下「嘉里醫藥物流」負責台灣半數中大型醫院物流，更是北北基醫療藥品配送樞紐的關鍵承包商之一，汐止冷鏈物流中心更負責疾管署（CDC）中央防疫物資的倉儲與配送。審視嘉里大榮的集團控股鏈，可以看到一層層「中國連結」。嘉里大榮母公司屬於香港嘉里物流（KLN）、嘉里控股（KHL），最終與中國順豐控股交叉持股；順豐控股是中國最大的物流商，2021年入主嘉里物流。

值得注意的是，嘉里控股（KHL）董事長郭孔華自2023年起就是北京市政協委員，其姊郭惠光身兼上海市政協委員；順豐控股也與中國解放軍空軍簽署戰略合作協議，納入中共「軍民融合」的後勤體系。

對此，東海大學陸研中心副執行長洪浦釗今日接受本報訪問表示，這起事件凸顯出一場綜合性的國家安全危機。醫藥物流是戰時的生命線，若核心冷鏈與配送節點由受中國法規約束的企業掌控，等同將我方醫療體系暴露於敵方監控。

洪浦釗指出，這不只是供應鏈管理問題，而是防衛韌性的戰略漏洞。政府應將醫藥物流納入關鍵基礎設施範疇，全面推動在地化與去中資化，確保在緊急時刻不受外部操控。

洪浦釗強調，中資滲透的危險不僅在資本，更在資料。依中國《國家情報法》等法規，企業必須配合情報單位，一旦伺服器與中港網域連線，醫院代碼、配送路線、甚至病患資訊皆可能外洩。這是一場隱蔽性高、風險極深的情報戰。政府必須建立資料主權防線，確保醫療物流資訊完全留在國內、並由我方安全管理。

洪浦釗談及，更值得警覺的是，最大的危機在於「滲透在地化」，若敵對勢力合法進入敏感產業，將形成體制內的安全漏洞。他建議，政府應強化投資審查與實質受益人揭露制度，將醫藥物流視為戰略資產，防止「和平滲透」演變為「體制崩解」。唯有正視這些結構性風險，台灣的防衛韌性才能真正建立。

