11瑞典議員訪台參加國慶 外交部：瑞典國會近年最大規模訪團

「台瑞典國會議員協會」跨黨派訪問團抵台訪問。（圖由外交部提供）

瑞典國會議員安絲特（Alexandra Anstrell）率領「台瑞典國會議員協會」跨黨派訪問團一行11人，自昨（5）日至11日訪台。外交部指出，這是瑞典國會近年最大規模的訪問團，展現對台灣的堅實友誼，外交部誠摯歡迎。

外交部說明，訪團成員除安絲特外，還有斯朵郝（Maria Stockhaus）、艾克洛夫（Staffan Eklöf）、沃克爾（Alexandra Völker）、安娜森（Hanna Gunnarsson）、麗雯艾赫（Ann-Sofie Lifvenhage）、高亞里（Nima Gholam Ali Pour）、斯為汀（Johnny Svedin）、赫倫（Malin Höglund）、賀爾邦（Erik Hellsborn）及蘭希（Johanna Rantsi）等11名跨黨派國會議員。

請繼續往下閱讀...

外交部表示，訪團此行將晉見副總統蕭美琴，參加國慶慶典活動，並接受外交部次長吳志中款宴，也將拜會立法院長韓國瑜、國安會秘書長吳釗燮、陸委會副主委沈有忠、交通部民航局局長何淑萍及國防安全研究院與台灣事實查核中心等，推動深化台瑞典雙邊各領域實質交流合作。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法