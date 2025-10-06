獨家》藍擬推地制法增設副縣市長 國庫每年恐多燒近1億納稅錢

國民黨團將「地方制度法部分條文修正草案」列為優先法案，欲增加直轄市、縣市政府副縣市長人數，內政部長劉世芳上會期曾在立院說明修法影響。（資料照）

立法院國民黨團日前公布本會期優先法案，為配合財劃法修正上路，國民黨團將「地方制度法部分條文修正草案」列為優先法案，欲增加直轄市、縣市政府副縣市長人數。若依照國民黨立委陳玉珍及李彥秀版本通過，非直轄市部分，將增加16位副縣（市）長，直轄市的桃園市、台南市可以增加一位副市長，每年國庫至少要多花費9400萬元。

立法院內政委員會在上個會期6月2日曾初審「地方制度法部分條文修正草案」，當時在副縣市長人數的增設上朝野未達共識，僅先通過明定直轄市長等民選地方首長停職期間停發薪給，若依法復職後予以補發等條文。

請繼續往下閱讀...

在直轄市部分，依地方制度法第五十五條規定，直轄市人口達250萬人，得增設第三位副市長，李彥秀提案刪除直轄市250萬人口限制，改成無論人口多寡，都設3位副市長。由於台北市目前有3位副市長，不過人口數跌破250萬人，一旦現任副市長李四川投入明年縣市長選舉，未來第3席副市長恐不保，國民黨立委提案修「地方制度法」，也被外界視為是在為蔣市府解套。

在非直轄市部分，全國共有十六縣市，現行規定置副縣（市）長一人，陳玉珍所提「地方制度法修正草案」要求統一律定副縣（市）長為2人；李彥秀則主張以人口比率達全國人口總數2%以上之縣市得增置第2位副縣（市）長；國民黨立委邱鎮軍則建議增列土地面積超過1千平方公里之縣市得增置第2位副縣（市）長。

內政部長劉世芳當時在內政委員會中表示，目前現行「地方制度法」是按照人口比例來設縣市的副縣市長，在直轄市部分，李彥秀所提版本是桃園市、台南市可以增加一位副市長、台北市維持三位副市長。

至於全國（非直轄市）的部分，劉世芳指出，陳玉珍版本是增加了16位副縣（市）長，李彥秀版本則是增加7位副縣長包括彰化縣、屏東縣、雲林縣、新竹縣、苗栗縣、嘉義縣、南投縣；而邱鎮軍委員版本的話是10位副縣長，為宜蘭縣、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、台東縣及花蓮縣。

內政部補充說明，依目前直轄市副市長、副縣（市）長薪給及辦公室相關運作費用設算，增加一位直轄市副市長每年約增加700萬元支出、每增加一位副縣（市）長每年約增加500萬元支出。（包含其人事費用及相關秘書駕駛等配置人員費用）。

因此，若以上述國民黨立委提案版本設算，最多增置十六位副縣（市）長及二位直轄市副市長，國庫一年將分別增加8000萬元及1400萬元的支出，合計共9400萬元。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法