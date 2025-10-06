為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    賴清德感謝10萬「鏟子超人」：最值得驕傲的台灣精神

    2025/10/06 11:40 即時新聞／綜合報導
    總統賴清德5日下午前往光復災區佛祖街與中正路一段附近關心受災戶，指示中央總協調官季連成對於災民的訴求要深入了解。（記者王錦義攝）

    花蓮光復鄉日前遭洪災重創，上萬名志工化身「鏟子超人」投入救災行列。總統賴清德在中秋節前夕前往災區視察復原進度，感謝全國志工齊心協助重建，並強調政府會全力協助受災地區恢復家園。

    賴清德今（6）日在臉書釋出前往花蓮、台南及嘉義勘災的影片，表示將持續關注災後復原與重建工作。他指出：「明天是中秋節，所以我今天回來再巡一下，看我們中央與地方大家共同合作，幫助房屋修復的進度。多數人都修理好了，少數還在進行中，中央和地方會繼續合作，把每一間房子都修理好，讓大家可以繼續生活。」

    他也代表國家感謝全國救災志工，提到「不管你是鏟子超人、義煮超人、車輛超人、機動超人，或是後續的水電超人，都非常令人欽佩」。

    賴清德指出，教師節三天連假期間，全台已有十多萬名志工投入救災，光昨天（5日）就有兩至三萬人。他說，這股無私的力量不僅感動國人，也讓國際社會看見台灣面對災害時的團結與愛心，這正是最值得驕傲的台灣精神。

    值得一提的是，今日中秋節正逢賴清德66歲生日，留言區除了一片「總統生日快樂」的祝福外，民眾也紛紛留言祝願台灣國泰民安，並向所有救災志工獻上中秋節祝福。

