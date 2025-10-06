前行政院長張俊雄10/11告別式 總統將頒褒揚令

前行政院長張俊雄將於10月11日於高雄市第一殯儀館景行廳舉辦告別禮拜。（記者許麗娟攝）

總統府資政、前行政院長張俊雄9月27日辭世，享壽87歲，家屬定於10月11日上午10點在高雄市立第一殯儀館景行廳舉辦基督儀式的告別禮拜，總統賴清德將親頒褒揚令，並由民進黨政壇要人游錫堃、謝長廷、蘇貞昌和陳其邁擔任覆旗官。

張俊雄畢業於台大法律系，1962年到高雄執業，1979年美麗島事件在高雄爆發，與陳水扁、謝長廷、蘇貞昌、尤清等投入人權辯護律師行列，後曾擔任7屆立委，並於陳水扁擔任總統時擔任行政院長，卸任後淡出政壇，2016年總統蔡英文上任後聘為總統府資政，2024年再次獲得總統賴清德續聘。

年邁的張俊雄今年端午節時從床上摔落，造成人工關節脫臼送高醫住院治療，並因感染問題一度病危住進加護病房，出院後仍常覺得暈眩、身體不適，上月27日午睡中離世。

張俊雄離世後，家屬隔日即於高雄市立第一殯儀館景行廳布置靈堂，因張俊雄幼時即受洗為基督徒，10月11日上午9點入殮，於10點舉辦告別禮拜後火化，並將安葬於大寮橄欖園。

