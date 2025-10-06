為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    美智庫：俄羅斯助解放軍訓練空降部隊 可能用於攻台

    2025/10/06 10:18 編譯陳成良／綜合報導
    圖為俄羅斯總統普廷（右）與中國國家主席習近平（左）今年5月9日，在莫斯科一同觀看勝利日閱兵的畫面。（美聯社）

    根據美國華府智庫「戰爭研究所」（ISW）3日發布的「敵對集團任務組」更新報告，外洩文件顯示，俄羅斯計劃為中國解放軍空降營提供裝備與訓練，這支部隊可能在中國侵台戰爭中扮演關鍵角色。

    報告指出，根據文件內容，俄羅斯計劃提供解放軍包括BMD-4M兩棲步兵戰車、BTR-MDM空降運兵車及Sprut-SDM1輕型自走反裝甲砲等數十輛裝甲載具。分析稱，這些平台對於在台灣的崎嶇地形作戰特別有用。此外，俄羅斯還計劃提供長程特殊用途降落傘，並協助訓練解放軍的空降、機動與火力控制。

    在外交層面，報告引述《華爾街日報》消息稱，中國國家主席習近平已敦促美國總統川普，修改美國對台書面立場的措辭，明確指出美國「反對」台灣獨立。

    美國國務院在2025年初更新的對台政策事實清單中，已移除了先前版本中「我們不支持台灣獨立」的語句。報告認為，北京堅持修改美國政策的舉動，不僅可能損害美台關係，更可能創下危險先例，讓北京藉此榨取更多讓步。

    報導指出，在中國加強孤立台灣的同時，台灣的外交行動也取得突破。外交部長林佳龍在聯合國大會期間，史無前例地訪問紐約，是台灣首位在聯大期間現身紐約的外交部長。據報，林佳龍會晤了帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps），而包括帛琉、捷克、史瓦帝尼、巴拉圭在內的多個台灣友邦，也利用聯大場合為台灣發聲。

    報告總結，從俄羅斯直接的軍事協助，到北京在高層外交上的步步進逼，都顯示一個針對美國及其盟友的敵對集團正日漸成形，而台灣正處於這場風暴的最前線。

