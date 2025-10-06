為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    香港推穩定幣條例 陸委會：涉貨幣主權、跨境結算主導權之爭

    2025/10/06 09:55 記者陳鈺馥／台北報導
    香港今年8月1日起實施「穩定幣條例」，陸委會日前召開委員會議報告此事，指此涉及貨幣主權、國際話語權及跨境結算主導權之爭，基於國家經濟安全與未來發展，相關部會應持續關注相關動態。（資料照）

    香港今年8月1日起實施「穩定幣條例」，陸委會日前召開委員會議報告此事，指此涉及貨幣主權、國際話語權及跨境結算主導權之爭，基於國家經濟安全與未來發展，相關部會應持續關注相關動態。（資料照）

    香港今年8月1日起實施「穩定幣條例」，建構穩定幣發行與監管機制，要求在港或境外發行港幣的穩定幣，皆須向香港金管局申請許可牌照。陸委會日前召開委員會議報告此事，指此涉及貨幣主權、國際話語權及跨境結算主導權之爭，基於國家經濟安全與未來發展，金管會等相關部會應持續關注相關動態。

    根據陸委會委員會議報告，香港8月1日起實施「穩定幣條例」，發行者須為香港註冊公司，或為海外授權機構並在港設立主要營運據點，實繳2500萬港幣資本及具發行量100%以上資產儲備。香港金管局預計，最快明年初公布首波核准發行名單，後續對於香港數位金融，乃至地緣政治之影響，值得密注。

    報告指出，近年來，美、日、韓、歐盟、新加坡等主要經濟體不約而同加快推動穩定幣監管框架，7月美國通過「天才法案」（GENIUS Act），首次建立全國性穩定幣監管架構，藉此鞏固美元在數位金融領域的主導地位；8月1日香港開始施行「穩定幣條例」，企圖在亞太區打造金融創新與監管示範；現亦傳出中國正考慮允許發行人民幣穩定幣，以配合人民幣國際化戰略，顯示全球主要經濟體正在新金融秩序中展開制度性競逐。

    結論強調，上述發展不僅關乎金融工具演進，更涉及貨幣主權、國際話語權及跨境結算主導權之爭。基於國家經濟安全與未來發展，請相關部會持續關注相關動態，以確保我國在全球金融新秩序中穩健前行。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播