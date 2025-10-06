香港推穩定幣條例 陸委會：涉貨幣主權、跨境結算主導權之爭

香港今年8月1日起實施「穩定幣條例」，陸委會日前召開委員會議報告此事，指此涉及貨幣主權、國際話語權及跨境結算主導權之爭，基於國家經濟安全與未來發展，相關部會應持續關注相關動態。（資料照）

香港今年8月1日起實施「穩定幣條例」，建構穩定幣發行與監管機制，要求在港或境外發行港幣的穩定幣，皆須向香港金管局申請許可牌照。陸委會日前召開委員會議報告此事，指此涉及貨幣主權、國際話語權及跨境結算主導權之爭，基於國家經濟安全與未來發展，金管會等相關部會應持續關注相關動態。

根據陸委會委員會議報告，香港8月1日起實施「穩定幣條例」，發行者須為香港註冊公司，或為海外授權機構並在港設立主要營運據點，實繳2500萬港幣資本及具發行量100%以上資產儲備。香港金管局預計，最快明年初公布首波核准發行名單，後續對於香港數位金融，乃至地緣政治之影響，值得密注。

請繼續往下閱讀...

報告指出，近年來，美、日、韓、歐盟、新加坡等主要經濟體不約而同加快推動穩定幣監管框架，7月美國通過「天才法案」（GENIUS Act），首次建立全國性穩定幣監管架構，藉此鞏固美元在數位金融領域的主導地位；8月1日香港開始施行「穩定幣條例」，企圖在亞太區打造金融創新與監管示範；現亦傳出中國正考慮允許發行人民幣穩定幣，以配合人民幣國際化戰略，顯示全球主要經濟體正在新金融秩序中展開制度性競逐。

結論強調，上述發展不僅關乎金融工具演進，更涉及貨幣主權、國際話語權及跨境結算主導權之爭。基於國家經濟安全與未來發展，請相關部會持續關注相關動態，以確保我國在全球金融新秩序中穩健前行。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法