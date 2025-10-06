國民黨爆積欠黨公職責任額爭議 前操盤手張雅屏：要討好不敢收 自然收不到

前國民黨副秘書長、前組發會主委張雅屏。（資料照）

國民黨主席候選人鄭麗文昨被爆料拖欠立委任內的黨公職責任額，直到參選黨主席前才繳清，國民黨秘書長黃健庭昨受訪也證實，鄭上月領表前有繳清。前國民黨副秘書長、前組發會主委張雅屏今日以前國民黨主席洪秀柱任內募款責任額為例，表示當時窮是真的窮，但面對問題都有提出方法，需要借來周轉但也還得起。2016年的立院黨團很抗拒洪主席的黨中央，看到後續資料修改成2021年一月才開始收繳。要討好不敢收，自然收不到費用，然後喊窮，是本末倒置的做法。

針對國民黨中評委向媒體爆料，鄭麗文拖延不繳2020年至2024年擔任不分區立委的黨公職責任額，直到參選黨主席才補繳。國民黨秘書長黃健庭昨天說，國民黨所謂「公職分攤金」或「募款責任額」，立委1年要交30萬元，不分區立委則每月要多負擔10萬元，鄭麗文應該是立委部分的30萬元未繳，上個月領表前已繳清。

請繼續往下閱讀...

張雅屏指出，2016年黨產條例通過凍結黨產。洪秀柱時任主席，面對惡劣局勢下，當時國民黨籍立委僅35名，棄守黨產條例後，黨部啟動節流作業，整頓後一個月大約2600萬的支出，一年約3億1200萬。收入部分，2016年因大敗，政黨補助款一年為1.64億。2024年大選後，每年政黨補助款2億3822萬，黨費收入約3000萬，共約2億7000萬，差額約4000餘萬。

張雅屏表示，募款責任額中央部分，每年常委50萬約1000萬，中央委員100多位約1000萬，立委30萬約1500萬，加上主席1000萬、副主席200萬二位共400萬，如正常入帳募款責任額，超過4000萬沒問題。至於地方的收入依縣市個別計算，歸地方黨部使用。

張雅屏說，所以在2016的規劃，收支是足以打平的。當年還辦募款活動，收黨費特別捐一筆1000元，除了國內還有海外都有辦理。窮是真的窮，但我們面對問題都有提出方法，需要借來周轉但也還得起。2016年的立院黨團很抗拒洪主席的黨中央，看到後續資料修改成2021年1月才開始收繳。要討好不敢收，自然收不到費用。然後喊窮，是本末倒置的做法。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法