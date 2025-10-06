不受「養狗仔」爭議影響 議員陳世軒曝黃國昌將成立新北市長競辦

民眾黨籍新北市議員陳世軒今上電台節目透露，黃國昌將成立新北市長競選辦公室，展現參選決心。（新北市議員陳世軒提供）

民眾黨主席黃國昌近期深陷「養狗仔」跟拍政治人物爭議，民眾黨籍新北市議員陳世軒今在hitFM電台節目直播上透露，黃國昌布局新北市長的計畫持續進行中，且他近日已委託陳世軒幫忙在新北尋找合適地點，將成立黃國昌新北市長競選辦公室，以便未來競選團隊進駐，展現黃國昌的參選決心。

黃國昌陷「養狗仔」風波，是否影響黃國昌在新北市的競選布局？陳世軒稱，黃國昌雖遭受一連串攻擊，但仍不受影響，依舊按照步調準備明年新北市長選舉，除了在新北的各區服務處主任持續經營地方，市政研究團隊也在籌組中，彼此也會對新北重大議題交換意見。

陳世軒說，若大家對黃國昌所謂的「狗仔」事件很有感，跑行程時，一定會有很多人當面反映，但他強調，最近自己在跑中秋活動，都沒人提黃國昌的事，反而都是在講自己幫忙集中物資送到花蓮，以及關稅的事情，他認為，綠營想將黃國昌貼上狗仔的標籤，甚至傾全黨之力猛打黃國昌，想轉移花蓮災情焦點，都是失敗的。

陳世軒認為，柯文哲跟黃國昌都有高聲量、媒體關注度高，外界無須再挑撥，或認為民眾黨有2顆太陽的衝突，他觀察，2人默契配合得很好，2人加乘的結果對民眾黨只有加分，黃國昌在2年條款的處理，就是最好的例子；如果以相同標準套用到國民黨，難道國民黨有6顆太陽？

陳世軒也說，經過這1年多時間，柯文哲多了沉穩跟內斂，會思考更多，柯文哲過去這1年不是在每天怨天尤人，而是自省，「這些也成為我們的養分。」

民眾黨籍新北市議員陳世軒（右）稱，黃國昌雖遭受一連串攻擊，但仍不受影響，依舊按照步調準備明年新北市長選舉。（新北市議員陳世軒提供）

