為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    中央災變中心稱扭曲抹黑喊告 凌濤：歡迎自證己罪

    2025/10/06 09:45 記者林欣漢／台北報導
    國民黨智庫副執行長凌濤。（資料照）

    國民黨智庫副執行長凌濤。（資料照）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流造成光復鄉災情慘重，目前仍在持續進行救災，國民黨智庫副執行長凌濤昨稱中央災害應變中心9月23日的工作會報上，內政部長劉世芳看到馬太鞍溪橋被沖斷發出訕笑聲，痛批是冷血官員；中央災害應變中心表示，將依災害防救法函送法辦；對此，凌濤今日表示，他樂觀其成，內政部剛好「自證己罪」。

    中央災害應變中心表示，從9月21日應變中心開設至今，已舉行28次工作會報，過程中，指揮官劉世芳和各部會人員，都以積極主動態度、保全民眾安全為最高原則來應對災害。部分黨政人士持續刻意以片段畫面進行扭曲抹黑，將依災害防救法函送法辦。

    凌濤說，花蓮馬太鞍溪橋斷裂，花蓮無語問蒼天理應氣氛凝重的中央災害應變中心，傳出的卻是劉世芳指揮官那格外響亮的「魔性訕笑」。劉世芳的笑聲由民進黨范雲委員「無意間」證實了。救災不能當成戲看戲，劉部長在會議上展現的不是苦民所苦，而是令人心寒的戲謔。

    凌濤指出，更令人詫異的是，政府不想著如何加速救災、安撫人心，反而急著揮舞「災害防救法」的大刀，揚言要將所有質疑的聲音「函送法辦」。救災的效率我們沒看到，打壓質疑的效率倒是挺高。先解決提出問題的人，問題就解決了？

    凌濤表示，事實上，那段引發全民公憤的影片，來源正是「中央災害應變中心」官方YouTube頻道的直播。請問政府，現在是要認證自己官方發布的影片是「假訊息」嗎？下一步，內政部是不是準備自己告發自己、自己法辦自己？這種史無前例的「自證己罪」，我們樂觀其成。

    凌濤說，當政府高喊著要打擊抹黑，請問，究竟是誰在抹黑政府？是人民的質疑，還是官員在災情報告中那控制不住的嘴角？同理不難，有良心而已。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播