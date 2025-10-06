中央災變中心稱扭曲抹黑喊告 凌濤：歡迎自證己罪

國民黨智庫副執行長凌濤。（資料照）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流造成光復鄉災情慘重，目前仍在持續進行救災，國民黨智庫副執行長凌濤昨稱中央災害應變中心9月23日的工作會報上，內政部長劉世芳看到馬太鞍溪橋被沖斷發出訕笑聲，痛批是冷血官員；中央災害應變中心表示，將依災害防救法函送法辦；對此，凌濤今日表示，他樂觀其成，內政部剛好「自證己罪」。

中央災害應變中心表示，從9月21日應變中心開設至今，已舉行28次工作會報，過程中，指揮官劉世芳和各部會人員，都以積極主動態度、保全民眾安全為最高原則來應對災害。部分黨政人士持續刻意以片段畫面進行扭曲抹黑，將依災害防救法函送法辦。

凌濤說，花蓮馬太鞍溪橋斷裂，花蓮無語問蒼天理應氣氛凝重的中央災害應變中心，傳出的卻是劉世芳指揮官那格外響亮的「魔性訕笑」。劉世芳的笑聲由民進黨范雲委員「無意間」證實了。救災不能當成戲看戲，劉部長在會議上展現的不是苦民所苦，而是令人心寒的戲謔。

凌濤指出，更令人詫異的是，政府不想著如何加速救災、安撫人心，反而急著揮舞「災害防救法」的大刀，揚言要將所有質疑的聲音「函送法辦」。救災的效率我們沒看到，打壓質疑的效率倒是挺高。先解決提出問題的人，問題就解決了？

凌濤表示，事實上，那段引發全民公憤的影片，來源正是「中央災害應變中心」官方YouTube頻道的直播。請問政府，現在是要認證自己官方發布的影片是「假訊息」嗎？下一步，內政部是不是準備自己告發自己、自己法辦自己？這種史無前例的「自證己罪」，我們樂觀其成。

凌濤說，當政府高喊著要打擊抹黑，請問，究竟是誰在抹黑政府？是人民的質疑，還是官員在災情報告中那控制不住的嘴角？同理不難，有良心而已。

