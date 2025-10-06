為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    基議長童子瑋暖暖安德宮參拜 揭「洋人漢服雕像」故事

    2025/10/06 09:30 記者俞肇福／基隆報導
    基隆市議長童子瑋（圖左）昨天在臉書貼文，他前往暖暖安德宮參拜媽祖；圖右為暖暖安德宮主委鄭怡信。（圖為基隆市議長童子瑋提供）

    基隆市議長童子瑋（圖左）昨天在臉書貼文，他前往暖暖安德宮參拜媽祖；圖右為暖暖安德宮主委鄭怡信。（圖為基隆市議長童子瑋提供）

    位於基隆市暖暖區暖暖街63號的「安德宮」興建於1801年，這是暖暖最早興建的廟宇，也是當地三大古廟之一，基隆市議長童子瑋昨晚在臉書貼文，雖然安德宮經過幾次整修，外觀已不同於最初，但廟埕的石板路、石獅子，以及景德鎮來的香爐，都是100多年前、甚至是200年前留下來的寶物。他推薦，這個連假如果有到暖暖，不妨來安德宮走走，感受當地深厚的人文底蘊。

    童子瑋指出，暖暖安德宮有一個值得民眾注意的小細節，在安德宮天花板橫樑上藏著一尊「長得像洋人、卻穿著漢服」的雕像。這是因為當年荷蘭人統治台灣，民眾敢怒不敢言，便用這種隱喻的方式表達內心的不滿，向荷蘭人表達抗議。

    另外，暖暖安德宮二邊門上的橫聯「筆山拱北」與「溪水流東」別具意涵。因為從安德宮往暖暖水庫方向看，山脈狀似筆架，而暖暖溪原本北向，注入基隆河時卻突然往東流動，於是形成這樣的詞句，含義十分有趣。

    他強調，在基隆有很多有在地故事的宮廟，暖暖安德宮就是一間有歷史也有在地故事的廟宇，承載地方文化與人情味，是暖暖珍貴的資產。他向民眾推薦，連假若是有經過暖暖，不妨到安德宮走走。另外，由於當地停車不便，如果有行政院通勤月票，搭乘台鐵通勤電車到暖暖車站下車，走路約500公尺抵達暖暖安德宮，省錢還顧健康。

    基隆市議長童子瑋（圖左）昨天在臉書貼文，他前往暖暖安德宮參拜媽祖，他向民眾推薦，秋節連假有經過暖暖，不妨前往安德宮看古物，了解當地人文采風。（圖為基隆市議長童子瑋提供）

    基隆市議長童子瑋（圖左）昨天在臉書貼文，他前往暖暖安德宮參拜媽祖，他向民眾推薦，秋節連假有經過暖暖，不妨前往安德宮看古物，了解當地人文采風。（圖為基隆市議長童子瑋提供）

