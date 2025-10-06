為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    「狗仔隊」首波受害者！ 蔡適應還原3年前遭黃國昌抹黑過程

    2025/10/06 10:02 即時新聞／綜合報導
    蔡適應5日表示，他是「黃國昌狗仔隊」的首波受害者，強調過去曾遭黃國昌抹黑違法介入林口眷村都更案，但後續檢調單位表示查無不法，他也反問：「如果黃國昌『證據充分』，為何我沒被抓去關？」（取自臉書）

    民眾黨主席黃國昌近期陷入「養狗仔」爭議，相關事件仍持續延燒。前民進黨立委蔡適應5日在臉書發文表示，他是「黃國昌狗仔隊」的首波受害者，強調過去曾遭黃國昌抹黑違法介入林口眷村都更案，但後續檢調單位表示查無不法，他也反問：「如果黃國昌『證據充分』，為何我沒被抓去關？」

    蔡適應指出，黃國昌在2022年縣市長大選期間，指控他違法介入林口眷村都更案，還和天道盟有關，但黃國昌從頭到尾只拿出一段來路不明的錄音，指控他施壓。蔡適應強調，林口都更的主責單位是新北市政府，如果他有問題，中國國民黨和新北市政府怎麼會放過他？後續國防部、國產署發布公開聲明，表示此案完全合法，監察院後續的調查報告也還他一個公道。更不用說檢調單位對此案更直接表示查無不法，根本沒有立案調查的必要。

    蔡適應提到，3年多來許多人對他還是有著「林口眷村」、「天道盟」這些標籤，卻很少人知道有這麼多的單位提出各種證據還他清白，反而黃國昌惡意且毫無根據的指控讓更多人記憶猶新。

    蔡適應指出，「黃國昌狗仔隊」如今現形，陸續有許多朋友認為他是首波受害者，為他打抱不平，但於此同時，卻有知事件真相的人，以「漂亮」、「完整清楚」來形容黃國昌對我的惡意抹黑，甚至說黃國昌「證據充分」。蔡適應質疑：「如果黃國昌『證據充分』，為何我沒被抓去關？甚至連立案調查都沒有？所謂的『漂亮』、『完整清楚』，難道是在誇獎黃國昌的抹黑成功嗎？」

    蔡適應最後也直言，他在擔任立委任內沒有做過違法的事，過去他投筆從戎報效國家，在1996年台海飛彈危機時，在第一線與國軍同胞服役，退伍後在基隆擔任市議員、立委為民喉舌、奉公守法，未來他也將秉持這個態度、不改初心。

