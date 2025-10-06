傅崐萁徐榛蔚在勘災簡報「露出真面目」 張育萌：滿腦只有政治算計

張育萌發文質疑傅崐萁（右一）與徐榛蔚（右三），本應是地方父母官的縣長和立委，卻不知道災區真正要的是什麼，滿腦只有自己的政治算計。（資料照）

總統賴清德5日視察花蓮縣光復鄉中央協調所，縣長徐榛蔚、國民黨立院黨團總召傅崐萁皆到場進行簡報，徐榛蔚控訴光復鄉下水道失靈、排水困難，傅崐萁則是喊出「遷村」主張，台灣青年世代共好協會理事長張育萌對此發文質疑，本應是地方父母官的縣長和立委，卻不知道災區真正要的是什麼，滿腦只有自己的政治算計。

張育萌5日深夜在臉書發文指出，徐榛蔚趁賴清德到光復勘災時，拿著拿光復鄉空拍圖控訴光復溪的下水道淤泥阻塞、排水困難，聲稱「市區的側溝都還是排到光復溪呀，看泥沙的走勢就知道，全部都排進光復溪」、「不論是水圳、側邊溝，還是下水道，能夠流得出去才是最重要的。」

張育萌表示，徐榛蔚使出渾身解術，好像自己發現天大的問題，但事實上，光復鄉排入光復溪的3公尺寬A幹道已經沒有回淤，現在就在發揮排水效果，而徐榛蔚不知道的是，李孟諺還親自跑下去這條排水道實地看過，拍了好幾張照片。張育萌感嘆：「救災快兩週，徐榛蔚還是狀況外，真是匪夷所思。」

張育萌提及，後續徐榛蔚還拿了一份478戶農戶的陳情書，要中央幫忙清淤土，甚至把連署書裡面「中央」這兩個字框起來，當場要求賴清德承諾，由中央主導災後重建，最好是「原地重建」。張批評：「完全是用話劇社演技，把責任全推給中央，簡直把作秀和卸責演到淋漓盡致。」沒想到的是，徐榛蔚才剛坐下，傅崐萁一拿麥克風，就要「請總統考量遷村」。

張對此痛批：「我的媽呀，徐榛蔚才剛拗完中央要清600萬噸淤土，還要原地重建；傅崐萁為了挖錢、拗資源，又加碼喊遷村。」並質疑，連署書上面寫著盼「原地重建」，傅崐萁到底是代表誰在喊遷村？這兩週有多少部落青年站出來喊希望「離災不離鄉」，更訴求安置方案可以納入部落的聲音，結果傅崐萁直接叫中央把大家通通遷走，張育萌反問徐榛蔚：「你認同傅崐萁的『遷村』主張嗎？」

張育萌提到，傅崐萁鬼扯完遷村之後，下一句就說「這不是100億、200億能夠處理的」，傅徐兩人為了從中央挖錢，互相打臉也在所不惜，完美呈現什麼叫「中央繼續做，我說我的」。

張育萌認為，一場勘災曝露出徐榛蔚和傅崐萁的真面目，一個縣長只知道整天拿地圖，把老問題講成新發現；一個立委只會喊遷村，喊工程要花多少錢。張育萌直言：「官員親自走進下水道，就把災況看得比你們清楚，本應是地方父母官的縣長和立委，卻不知道災區真正要的是什麼，滿腦只有自己的政治算計，這才是最可恥的地方。」

