傅崐萁籲光復鄉下水道要重做 被賴清德當場打臉

傅崐萁（坐席右一）昨在簡報會提及光復鄉下水道要重做，賴清德（左二）後續回應表示，副指揮官李孟諺親自下去看，三米多高的下水道是好的。（資料照）

花蓮縣光復鄉日前受到馬太鞍溪上游堰塞湖溢流重創，造成當地重大傷亡。總統賴清德5日視察花蓮縣光復鄉中央協調所，縣長徐榛蔚、國民黨立院黨團總召傅崐萁皆到場進行簡報。不過傅崐萁現場提及光復鄉下水道幾乎要重做，不然水排不出去，總統賴清德後續回應，中央災害協調所副指揮官李孟諺親自下去看，下水道是好的。

傅崐萁昨日在簡報中提到：「3年前陳金德政委跟我協商，他來看過之後認為問題非常非常嚴重，跟政府報告，他認為這整個汙水雨水下水道幾乎要重做、完全要重做，不然水排不出去，所以我們光復鄉可能要做一個完整的重置的計畫。」

賴清德則回應：「剛剛傅崐萁委員說光復鄉的雨水下水道要重新興建，到底是不是需要，這個我們來研究，因為根據李孟諺副總協調官他親自下去，三米多高的下水道是好的、是好的。」

隨後賴清德也指示，會針對光復鄉的雨水下水道，去做一個系統性的調查，去了解哪些地區要清淤，那些地方要重建，「因為這是關係到人民生命財產安全，我們一點也馬虎不得啦」。

傅崐萁此番發言也被許多網友轉載，並質疑傅：「用花蓮縣預算下去做啊，這要中央出？」、「下水道全重做，我看花蓮王夫妻重新換掉才是首要！」、「不是啊～做下水道這是你縣政府的責任耶！ 」、「把全國人民的納稅錢亂花，再轉化成他爭取的～」、「心中沒有災民，開口閉口就是想要錢而已。」、「下水道不用重做，把傅徐二人換掉就可以。」

