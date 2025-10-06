加拿大聯邦國會議員：台灣是維繫印太區域和平的重要角色

尼布恩合唱團在開場時獻唱國歌。（記者張伶銖攝）

駐溫哥華台北經濟文化辦事處4日舉辦中華民國（台灣）114年國慶酒會，包括加拿大聯邦保守黨國會議員Marc Dalton、Tako Van Popta及區澤光（Chack Au）等保守黨國會議均肯定台灣民主韌性，並認為台灣是維繫印太地區區域和平的重要角色，當前台灣和平攸關世界和平。

在台灣享有高知名度的拼字哥聯邦保守黨國會議員古柏（Michael Cooper）則以錄影方式呼籲加國需積極支持民主台灣參與「世界民航組織」（ICAO）等國際組織以對抗北京不公平的霸凌行為。

請繼續往下閱讀...

今年在溫哥華的國慶酒會有多達400多名來自加西原住民領袖、政、商、僑、學界及媒體人士等約400位嘉賓出席。最近參加2025年東京國際合唱比賽獲得金牌殊榮的「尼布恩合唱團」獲邀擔任開場表演嘉賓，加拿大Bonaparte第一民族領袖兼世界原住民族旅遊聯盟（WINTA）主席Frank Antoine亦來到現場為台灣獻上祝福。

Frank Antoine指出，上年4月訪台出席原住民族旅遊高峰會期間對台灣人民的熱情印象深刻，本年底將再率30人訪團訪台參加世界原住民族傳統運動會，推展台加原住民交流。

代表聯邦執政黨的聯邦自由黨國會議員議員張瑋麟（Wade Chang）是目前國會唯一一位在台灣出生的國會議員，他是本那比中選區（Burnaby Central）的國會議員。張瑋麟於致詞時肯定加國台灣社群展現韌性，對加拿大多元文化及經濟發展大有貢獻，認為台裔加人的故事即是加拿大故事。

高貴林港市（Port Coquitlam）市長Brad West強調民主、自由、人權及法治價值為加國社會基礎，在當前民主世界正受到威權主義攻擊之際，加國更應與台灣同在，讓世界看到屹立不搖的民主台灣；本拿比市（Burnaby）市長侯邁豪（Mike Hurley）則表示，該市看重與我台中市多年來的友誼城市關係，將擇期率團訪問台中市交流。

駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長劉立欣在致詞時說明台灣在各領域表現亮眼，如台灣擁有全世界最先進的晶片製程，在人工智慧領域佔有重要地位；台灣與加拿都致力於提倡性別平等，目前台灣113位立法委員中有47位是女性；台灣是自由言論的堡壘，許多意見領袖及國際媒體在北京當局實施香港國安法後，紛紛遷移到台灣。

劉立欣強調，台灣有自信可與加拿大及全球夥伴共同攜手在不同領域為世界做出貢獻，如世界衛生組織、氣候變化綱要公約、國際刑警組織、國際民航組織等，但中國卻持續惡意曲解聯合國大會第2758號決議，以不符合事實的論述長期排除台灣的國際參與。台灣作為一個先進自由民主國家與中國明顯不同，更重要的是台灣不想成為看不見的國家。

劉立欣指出，加拿大三年前提出印太戰略後，台加雙邊關係在各領域大有突破。加拿大政府持續派遣軍艦巡航台灣海峽，卡尼總理在本年「七大工業國」會議（G7）及加拿大-歐盟高峰會上反對單方面改變台海現狀的任何舉動，並與台灣簽訂「暗船偵知系統瞭解備忘錄」，彰顯共同維護印太地區之繁榮及穩定的立場。

劉立欣表示，賴清德總統所推動的「五大信賴產業」包含半導體、人工智慧、軍工、安控以及次世代通訊，同時台灣政府宣示調高國防支出，2026年將超過國民生產總值（GDP）3%，2030年之前將達到GDP的5%，而加國正積極推動貿易多元化，台加之間當有更多貿易及投資的動能，台加雙方可一起打造民主的非紅供應鏈。

劉立欣另藉國慶酒會當眾表揚無私協助在本年Lapu-Lapu節汽車攻擊事件我受傷國人的大溫哥華台灣同鄉會及僑民，場面溫馨感人。

駐溫哥華台北經濟文化辦事處4日舉辦國慶酒會，政要雲集。（張伶銖攝）

劉立欣說，加拿大三年前提出印太戰略後，台加雙邊關係在各領域大有突破。（記者張伶銖攝）

代表本那比中選區（Burnaby Central）的聯邦自由黨國會議員張瑋麟是目前加拿大國會唯一一名在台灣出生的國會議員。（記者張伶銖攝）

蘭里-菲沙高地選區聯邦保守黨國會議員Tako Van Popta多年支持台灣立場不曾改變。（記者張伶銖攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法