鏟子超人是民進黨砸錢請來的？她嘆：壞人不信好人做好事

鏟子超人這幾天到光復災區協助救災，卻被有心人士貼標籤。（資料照）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，這幾天有大量從外地來的「鏟子超人」湧入災區協助救災，發生不少令人動容的故事。但同時，卻接連傳出花蓮縣府阻撓物資和義煮團、國民黨發言人李明璇稱鏟子超人「霸佔」火車票害她想去花蓮都買不到票，引爆輿論怒火，如今網上還有人誣指鏟子超人都是收民進黨的錢！對此，反紫光奇遊團成員許美華慨歎，就是有一群壞人無法想像很多台灣人願意為這片土地付出，不相信好人會做好事！

許美華5日在臉書發文，「在各種攻擊鏟子超人的話語中，我覺得最好笑的是這個，說他們都是領錢來的，不然哪裡冒出來那麼多志工？這個套路就跟抹黑大罷免志工一天領2000一樣，沒有人給錢，怎麼會有人自願去做這麼辛苦艱辛的事？是啊我也想知道，到底都是誰付錢的，之前大罷免說是民進黨甚至說是政府用納稅人錢付給志工，造謠也不打草稿，現在又來了，說鏟子志工是領錢的？」

請繼續往下閱讀...

「已經有真人帳號在脆上造謠，很欠告：『民進黨把超收的稅金花在重金請青鳥，去災區當鏟子超人，他們有問過我們嗎？』在台中的幾位大罷免志工，昨天集結支援光復，同時在車站發送早餐、物資補給，在路上碰到拿出一疊鈔票想捐款的阿姨，還有要求拍照說你們好棒的路人，但也碰到路人問『中央有給你們錢嗎？』當下心裡滿滿os……但他們還是有禮貌面帶微笑回應『我們是自發性的助鏟志工，志工是沒領錢的』。」

最後許美華慨歎：「有錢能使鬼推磨，但我們是人，不是鬼。為什麼永遠有一群人無法想像，很多台灣人願意為這片土地付出，完全不是為了錢。壞人不相信好人會做好事！」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法