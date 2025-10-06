徐榛蔚突然在面前鏟土……賴清德反應曝光 網酸：裝忙作秀！

徐榛蔚被捕捉到借鏟子在總統面前鏟土的畫面。（圖翻攝自Mr.柯學先生臉書）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，總統賴清德週日（5日）下午再赴花蓮勘災。沒想到花蓮縣長徐榛蔚竟被捕捉到借鏟子在總統面前鏟土的畫面，引發網友嘲諷。

賴清德5日第三度來到花蓮關心災民，有媒體意外捕捉到徐榛蔚先跑到賴清德勘災隊伍前面，借來一支鏟子做出鏟土的動作，但道路的淤泥前幾天早就被當地人和大量「鏟子超人」清理得差不多，徐榛蔚根本沒有鏟到多少淤泥，畫面看起來更像「做做樣子」。

而當賴清德等人經過徐榛蔚時，賴清德低頭看了一下徐榛蔚手上的鏟子，接著繼續走自己的路。而賴清德走遠後，徐榛蔚就停下手邊動作，然後跟旁人嘀咕稱再請其他人來清理。

粉專「Mr.柯學先生」5日晚間分享這段新聞畫面，無奈表示「又是在演哪齣啦？」其他網友則紛紛嘲諷，「真的是很假耶，知道所有的媒體都在那邊就假裝鏟個兩下，老公被叫傅2鏟，她要叫幾鏟」、「躺著就好啦 反正躺著也上」、「這是在裝忙吧，鏟了半天也沒鏟到什麼東西」、「是想躲總統然後發現旁邊有鏟子立馬裝忙？」、「別演了啦，已經拍好了」、「我看這人連掃把都不會拿，真正的作秀」、「連鏟子都拿不好，作什麼秀」。

