為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    被問要跟總統報告哪些重點？ 季連成笑回：你當總統我就向你報告

    2025/10/05 23:11 即時新聞／綜合報導
    季連成目前輪任中央前進協調所總協調官，因指揮救災果斷明快、執行力過人受到外界肯定。（記者王榮祥攝）

    季連成目前輪任中央前進協調所總協調官，因指揮救災果斷明快、執行力過人受到外界肯定。（記者王榮祥攝）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖重創下游光復鄉，救災工作持續進行中，軍人出身的行政院政務委員季連成目前輪任中央前進協調所總協調官，因指揮救災果斷明快、執行力過人受到外界肯定。今天（5日）季連成將軍在記者會上公布災區最新復原進度時，被記者詢問將向總統報告什麼災後復原重點時，開玩笑稱「你當總統我就向你報告」，引發討論。

    曾任國防部參謀本部副參謀總長及陸軍副司令的季連成，擁有豐富軍事及救災指揮經驗，9月30日起輪任中央前進協調所總協調官，相當有效率的整合中央和地方資源，快速推進重建工作，並每天召開記者會讓外界知道災區復原進度，備受讚譽，甚至有網友拱他出來選花蓮縣長。但季連成今天低調表示，他不是政治人物，從來沒有參與選舉的念頭，來花蓮完全是來服務災民，「這一生不可能有選舉的工作」。

    季連成高度紀律和高效率的形象鮮明，但他也是有幽默一面。綜合媒體報導，今天的記者會上，季連成被問到「要向總統報告什麼災後復原重點」時，季連成表示不便回答，「我要跟總統報告什麼，我有我自己的思維邏輯」，接著他又開玩笑稱「除非你當總統，我就向你報告」，讓旁邊的同僚忍不住笑了出來。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播