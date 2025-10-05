成功嶺役男離奇失蹤31年！父哽咽「最後一面在懇親會」 被宣告死亡

成功嶺戴姓役男離奇失蹤31年，台中地院近日宣告死亡。（資料照）

台中市戴姓男子31年前成功嶺服役時逃兵離奇失蹤，至今音訊全無，家人歷經數十年苦尋未果，向法院聲請死亡宣告。台中地方法院審酌相關資料後，近日裁定戴男自2019年10月24日深夜起推定死亡，全案仍具抗告空間。

判決指出，戴男1994年間在成功嶺服役時，疑似擅自離營後即失聯，其父證稱，最後一次見到兒子，是當年營區舉辦懇親會時，那也是父子倆最後一面，此後家人遍尋全台、報警協尋、張貼尋人啟事，仍如人間蒸發，2012年10月，警方正式受理失蹤人口登記，但多年追查仍無結果。

2024年，戴男的哥哥決定依法提出死亡宣告聲請，法院審理時調閱多項資料發現，戴男自失聯後，名下毫無活動紀錄，包括無出入境、無財產交易、無健保與醫療紀錄、未請領任何社會福利，也沒有電話申設或殯葬紀錄，最後的勞保資料停留在1991年10月，幾乎可確定未再現蹤。

台中地院綜合警局報告、戶籍資料與家屬證詞後認定，戴男自通報失蹤屆滿7年（即2019年10月24日）起，依法推定死亡，並由遺產負擔相關程序費用。

