藍白提光復重建條例匡列300億 政院：特別預算追加最有效

行政院發言人李慧芝表示，目前受災民眾最迫切需要的，是最迅速且直接的協助，而不是等待立法院議事程序。（資料照）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流釀災，立法院國民黨團將提「樺加沙風災暨花蓮光復堰塞湖潰決災後重建條例草案」，預計匡列300億元，國民黨團書記長羅智強昨於花蓮召開記者會表示，重建條例已獲得民眾黨主席黃國昌百分之百支持，所以這是在野黨共同支持的重建條例，會把堰塞湖的危機扛在肩上，也希望行政院一起為災民的重建之路全力努力。

對於在野黨擬針對花蓮光復鄉災後復原提出特別條例一事，行政院發言人李慧芝今日表示，「中央政府丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別預算案」已經在8月29日三讀通過，災區範圍包含花蓮縣全區，特別預算也適用於堰塞湖處置的相關經費。

李慧芝指出，9月24日卓榮泰院長前往花蓮光復鄉勘災時，國民黨總召傅崐萁亦曾表示此筆特別預算適用本次馬太鞍溪堰塞湖的處理範圍。

李慧芝強調，目前受災民眾最迫切需要的，是最迅速且直接的協助，而不是等待立法院議事程序。卓榮泰院長已經宣布，會用最快速度，彙整所有受損重建補助的相關經費，在最快時間內，以200億元為基礎，提出「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例」修正，以及特別預算的追加，希望立院能支持，這是最有效率、最符合災區權益的做法。

