元素超多！蕭美琴與愛貓賀中秋圖「滿滿迷因味」 笑翻2.3萬人

蕭美琴昨（4）日在社群平台發文預祝中秋佳節平安順心，未料不少網友重點歪樓，瘋傳她附上自己與愛貓的應景圖片。（圖擷取自「蕭美琴 Bi-khim Hsiao」臉書粉專）

明（6）日就是一年一度的中秋節，副總統蕭美琴在社群平台發文感謝各界超人，這段時間馳援花蓮光復鄉災區的善行「如明月一般照亮了台灣」，並請大家持續為花蓮祈福。文章發布後，吸引許多民眾關注與轉發，然而也有部分調皮的網友重點大歪樓，瘋傳貼文中各種畫面爆笑又應景的迷因圖。

蕭美琴昨（4）日在臉書、IG、Threads社群平台同步發文，除了感謝各界馳援花蓮光復鄉災區的善行，還預祝大家「中秋佳節，祝福大家平安順心」。另外，貼文中還附有5張應景賀圖，裡面不僅有蕭美琴與愛貓們的身影，無論哪一張圖片，都結合許多台灣人熟習的「古早味」、「AI生成」、「長輩圖」、「網路迷因哏」等元素。

請繼續往下閱讀...

網友對此笑說，「有貓我就讚」、「美琴有跟上時事」、「好標準的長輩圖風格」、「小編必須加罐罐獎勵」、「長輩圖連環拳好猛又好萌」、「竟然還有『你好，我吃一點』網路梗圖！」、「長輩圖我不行，但是有貓就可以」、「咪琴小編也學會新技能了，好實用」、「為什麼我可以接受這種『長輩圖』啦！一定是因為貓貓的關係」。

另有網友調侃，這5張應景圖片其實仍有不夠完美地的地方，像是沒有出現錯字、鋸齒破圖、選超醜字型等元素，而且圖片明顯「解析度太高」，因此建議蕭美琴幕僚團隊的美編，下次若要再製作類似風格的圖片，務必記得要「改進」上述缺點。

相關新聞請見：





「你好 我吃一點」梗圖攻佔外國旅客美食文 南韓網友神反擊爆紅

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法