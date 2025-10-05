花蓮洪災將建百年大堤防 佛祖街災民提7大訴求

花蓮縣光復鄉923洪災，靠近堤防的佛祖街尾住戶們提出7大訴求，希望政府重視。（記者王錦義攝）

花蓮光復洪災佛祖街尾受災嚴重，靠近堤防一帶就有7人罹難、6人失聯；此區的農舍、農田都被近2米高的沙土淹沒。佛祖街尾居民今組織起來，推派「拖鞋阿伯」蘇建昌擔任代表，提出7大訴求，希望佛祖街一帶房屋可以原地重建、農地盡快重新量測，也希望災後重建能有中央介入、在台糖後方租用土地興建組合屋等。

蘇建昌說，「災民的訴求只有一個：請專注災區的老百姓」，政府規劃災民安置處時，應考慮到生活習慣、文化、信仰、交通、安全性等，因此災民也希望政府可以向台糖借用土地，並設置組合屋，「靠近運輸中心方便、也接近繁榮的地方、找親朋好友也方便。」。

佛祖街尾的災戶約有50幾戶，他們今天聚集起來向政府提出7點聯合訴求，盼中央、縣府可以用更大的智慧妥善安置災民，並且考慮到當地居民的文化、生活機能、功能性、信仰等，讓居民的文化可以被傳承，並且健康、快樂。

7大訴求：

一、承租台糖後方土地，臨時設置組合屋

二、善款監督納入專業人士、災民

三、災後重建由中央規劃，建設合乎人性、文化、機能的美麗家園

四、百年堤防由中央設計並施工

五、佛祖街災民能原地重建

六、佛祖街農地盡速測量後歸還原地主

七、重建家園修繕以工代賑，支災民一些技術工薪資

佛祖街災民提出7大訴求，由「拖鞋阿伯」蘇建昌代表發言。（記者王錦義攝）

