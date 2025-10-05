為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    花蓮洪災將建百年大堤防 佛祖街災民提7大訴求

    2025/10/05 19:17 記者王錦義／花蓮報導
    花蓮縣光復鄉923洪災，靠近堤防的佛祖街尾住戶們提出7大訴求，希望政府重視。（記者王錦義攝）

    花蓮縣光復鄉923洪災，靠近堤防的佛祖街尾住戶們提出7大訴求，希望政府重視。（記者王錦義攝）

    花蓮光復洪災佛祖街尾受災嚴重，靠近堤防一帶就有7人罹難、6人失聯；此區的農舍、農田都被近2米高的沙土淹沒。佛祖街尾居民今組織起來，推派「拖鞋阿伯」蘇建昌擔任代表，提出7大訴求，希望佛祖街一帶房屋可以原地重建、農地盡快重新量測，也希望災後重建能有中央介入、在台糖後方租用土地興建組合屋等。

    蘇建昌說，「災民的訴求只有一個：請專注災區的老百姓」，政府規劃災民安置處時，應考慮到生活習慣、文化、信仰、交通、安全性等，因此災民也希望政府可以向台糖借用土地，並設置組合屋，「靠近運輸中心方便、也接近繁榮的地方、找親朋好友也方便。」。

    佛祖街尾的災戶約有50幾戶，他們今天聚集起來向政府提出7點聯合訴求，盼中央、縣府可以用更大的智慧妥善安置災民，並且考慮到當地居民的文化、生活機能、功能性、信仰等，讓居民的文化可以被傳承，並且健康、快樂。

    7大訴求：

    一、承租台糖後方土地，臨時設置組合屋

    二、善款監督納入專業人士、災民

    三、災後重建由中央規劃，建設合乎人性、文化、機能的美麗家園

    四、百年堤防由中央設計並施工

    五、佛祖街災民能原地重建

    六、佛祖街農地盡速測量後歸還原地主

    七、重建家園修繕以工代賑，支災民一些技術工薪資

    佛祖街災民提出7大訴求，由「拖鞋阿伯」蘇建昌代表發言。（記者王錦義攝）

    佛祖街災民提出7大訴求，由「拖鞋阿伯」蘇建昌代表發言。（記者王錦義攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播