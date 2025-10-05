高市早苗曾提強化台日「實務關係」 學者：台日軍事情報交換會加速

國策研究院副院長郭育仁（圖）認為，高市早苗當選日相後，台日海巡、軍事情報交換都會加速。（資料照）

高市早苗獲選為日本執政黨自民黨新任總裁，可望成為日本首位女首相，而高市早苗9月就曾指出，未來將更加強化台日的「實務關係」，確實做好雙方的情報交換。對此，國策研究院副院長郭育仁認為，高市早苗當選日相後，一定會加速西南諸島與台灣島鏈防空、反艦走廊進度，台日安全合作推動的進度會比石破、岸田時期更快，台日海巡、軍事情報交換，以及西南諸島軍事建設也都會加速。

郭育仁今（5）日受訪表示，高市早苗擔任首相後，台日安全合作推動的速度會比石破茂及岸田文雄時期更快，這也是配合太平洋美軍的重新整編，日本身為美國在亞洲最重要的盟國，擔負的角色會更重，也讓高市早苗的政策有方向性能夠加速。

郭育仁指出，日本曾於2022年12月時，由時任首相岸田文雄提出「國防三文件」，當中提及若台灣有事，日本就必須由自衛隊進行撤僑準備，撤離約2.6萬名有日本國籍的在台人士，日本政府當初規劃從與那國島以海路及空路方式撤僑，因此至今一直強化整體西南諸島及沖繩群島的防衛，新蓋了許多機場、港口、避難設施，也增加反艦飛彈、防空飛彈、雷達站的數量。

郭育仁指出，日本以「師出有名」的撤僑加強西南諸島及沖繩群島的防衛，會使西南諸島島鏈連接至台灣，成為明確的防空、反艦走廊，待高市早苗當選首相後，一定會加速島鏈防衛的進度，使北京當局欲武力攻台時投鼠忌器。

郭育仁認為，也因為防空、反艦走廊的形成，將台日安全連在一起，台日在情報交換方面需要做得更多，相信高市早苗上任首相後，台日之間的海巡及軍事情報交換，以及西南諸島軍事建設都會加速。

